Матч "Крыльев Советов" с "Рубином" рассудит Владислав Безбородов

Матч 15 тура Российской Премьер-лиги 2019/20 между "Крыльями Советов" и "Рубином" будет обслуживать судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург).

Ассистенты судьи — Николай Богач (Люберцы), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

Игра состоится в понедельник, 4 ноября, на "Самара Арене" в 17:30.

Всего Безбородов судил 20 матчей с участием "Крыльев Советов". Из них в девяти самарская команда одержала ничью, восемь раз проиграла и всего три раза одерживала победу над соперниками.