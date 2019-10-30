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Футбол Спорт

Матч "Крыльев Советов" с "Рубином" рассудит Владислав Безбородов

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Матч 15 тура Российской Премьер-лиги 2019/20 между "Крыльями Советов" и "Рубином" будет обслуживать судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург).

Фото: kc-camapa.ru

Ассистенты судьи — Николай Богач (Люберцы), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

Игра состоится в понедельник, 4 ноября, на "Самара Арене" в 17:30.

Всего Безбородов судил 20 матчей с участием "Крыльев Советов". Из них в девяти самарская команда одержала ничью, восемь раз проиграла и всего три раза одерживала победу над соперниками. 

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