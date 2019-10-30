Самарская область стала лидером по количеству одобренных заявок КППК

По данным Минпромторга России, Самарская область стала лидером по количеству заявок на реализацию корпоративных программ повышения конкурентоспособности.

Всего в финальный перечень по итогам первого квалификационного отбора вошли 711 заявок из 69 регионов на реализацию корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК). Нацпроект "Международная кооперация и экспорт", инициированный президентом страны Владимиром Путиным, предусмотривает заключение 320 соответствующих соглашений с компаниями к 2024 году.

Компании, заключившие соответствующие соглашения с Минпромторгом России, смогут получить льготное кредитование по широкому перечню направлений, включая инвесткредиты на создание экспортно-ориентированных производств, аккредитивы, факторинг и кредиты иностранным покупателям российской продукции. Размер субсидированной процентной ставки составит 4,5% годовых.

Самарская область стала лидером по количеству одобренных заявок (40), далее в перечне Московская область (39), Свердловская область (32), город Москва и Нижегородская область (по 31).

Министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов отметил, что на сегодняшний день половина компаний, подавших заявки, это предприятия машиностроительного комплекса, а также металлургии и химической промышленности. "Реализация корпоративных программ повышения конкурентоспособности позволит предприятиям региона увеличить объем экспортной выручки к 2024 году по отношению к базовому 2017 году в 3,1 раза", — отметил Михаил Жданов.

Около 25% всех заявок в перечне также связаны с реализацией экспортно-ориентированных проектов в различных отраслях машиностроения. Единый перечень производителей, реализующих КППК, размещен в Государственной информационной системе промышленности (ГИСП) и доступен для авторизованных пользователей.

"Общий объем средств, запланированных к инвестированию в рамках КППК по итогам первого отбора, составит порядка 2,5 трлн рублей. В целом наша программа рассчитана на предоставление промышленности льготных кредитов в размере 7 трлн рублей. С учетом востребованности у промышленного бизнеса данной программы, планируем запустить проведение второго отбора уже в первом квартале 2020 года", — прокомментировал заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков.





