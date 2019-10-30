16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область стала лидером по количеству одобренных заявок КППК АвтоВАЗ с 31 октября на два дня остановит сборочные линии Полиция Монголии приобрела партию Lada 4×4 Аэропорт Курумоч перешел на осенне-зимнее расписание полетов Самарская область вошла в первую тридцатку регионов по уровню безработицы

Экономика и бизнес

Самарская область стала лидером по количеству одобренных заявок КППК

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 23
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По данным Минпромторга России, Самарская область стала лидером по количеству заявок на реализацию корпоративных программ повышения конкурентоспособности.

Всего в финальный перечень по итогам первого квалификационного отбора вошли 711 заявок из 69 регионов на реализацию корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК). Нацпроект "Международная кооперация и экспорт", инициированный президентом страны Владимиром Путиным, предусмотривает заключение 320 соответствующих соглашений с компаниями к 2024 году.

Компании, заключившие соответствующие соглашения с Минпромторгом России, смогут получить льготное кредитование по широкому перечню направлений, включая инвесткредиты на создание экспортно-ориентированных производств, аккредитивы, факторинг и кредиты иностранным покупателям российской продукции. Размер субсидированной процентной ставки составит 4,5% годовых.

Самарская область стала лидером по количеству одобренных заявок (40), далее в перечне Московская область (39), Свердловская область (32), город Москва и Нижегородская область (по 31).

Министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов отметил, что на сегодняшний день половина компаний, подавших заявки, это предприятия машиностроительного комплекса, а также металлургии и химической промышленности. "Реализация корпоративных программ повышения конкурентоспособности позволит предприятиям региона увеличить объем экспортной выручки к 2024 году по отношению к базовому 2017 году в 3,1 раза", — отметил Михаил Жданов.

Около 25% всех заявок в перечне также связаны с реализацией экспортно-ориентированных проектов в различных отраслях машиностроения. Единый перечень производителей, реализующих КППК, размещен в Государственной информационной системе промышленности (ГИСП) и доступен для авторизованных пользователей.

"Общий объем средств, запланированных к инвестированию в рамках КППК по итогам первого отбора, составит порядка 2,5 трлн рублей. В целом наша программа рассчитана на предоставление промышленности льготных кредитов в размере 7 трлн рублей. С учетом востребованности у промышленного бизнеса данной программы, планируем запустить проведение второго отбора уже в первом квартале 2020 года", — прокомментировал заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков.


ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №17

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Фото на сайте

В Самаре стартовал международный экономический форум "Всемирный день халяль" (World Halal Day)

В Самаре стартовал международный экономический форум "Всемирный день халяль" (World Halal Day)

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

Более 3500 человек следили за работой международной конференции АО "Гипровостокнефть" в режиме онлайн

Более 3500 человек следили за работой международной конференции АО "Гипровостокнефть" в режиме онлайн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3