Экс-глава минимущества региона Антон Бекин добился уменьшения срока наказания

Бывший врио министра имущественных отношений Самарской области Антон Бекин добился уменьшения условного срока. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Напомним, в июле Октябрьский райсуд признал Бекина виновным в превышении полномочий и приговорил к двум годам лишения свободы условно и двум годам испытательного срока.

По мнению обвинения, Бекин, находясь в должности врио министра имущественных отношений, помог скрыть нарушения, обнаруженные во время проверки ГУП СО "Стройконтроль". Нарушения были связаны с использованием транспорта и услуг связи, не указанных в акте проверки министерства.

29 октября суд снизил Бекину основное наказание на два месяца.