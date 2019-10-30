Под Сызранью водитель сбил ребенка и отказался от медосвидетельствования

Во вторник, 29 октября, в 22:00, в Сызранском районе произошло ДТП с участием 45-летнего водителя Chevrolet Niva, ехавшего по ул. Ленинской села Старая Рачейка в направлении ул. Октябрьской. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, он сбил 14-летнего пешехода, который шел с родителями по правой обочине без светоотражающих элементов на одежде.

В результате аварии юный пешеход получил травмы. Его госпитализировали.

Как уточнили в пресс-службе областного ГУ МВД, водитель отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.