Студенты Самарской области подали более 7 тыс. заявок на олимпиаду "Я - профессионал"

Менее чем за месяц регистрации студенты региона подали более 7 тыс. заявок на олимпиаду "Я - профессионал", один из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Олимпиада реализуется при поддержке министерства науки и высшего образования РФ. В 2019/2020 учебном году олимпиада проводится по 68 направлениям - от медицины и педагогики до компьютерных и инженерных наук.

"Самыми популярными же направлениями у студентов Самарской области стали "Математика" (317), "Программирование и информационные технологии" (307), "Физика" (272), "Экономика" (253) и "Психология" (252)", - рассказала руководитель олимпиады "Я - профессионал" Валерия Касамара.

"Что касается вузов, то сегодня наибольшую активность проявляют студенты СамГУПС (2466 заявок), ПГУТИ (1992), Самарского университета (1256) и СГТУ (1211)", - уточнил заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Владислав Даванков.

Подать заявку на участие в состязаниях могут студенты бакалавриата, магистратуры или специалитета российских вузов. Регистрация проводится онлайн на сайте проекта и продлится до 18 ноября.

Отборочный онлайн-этап олимпиады начнется 22 ноября, а уже к концу декабря участники узнают его результаты. Участники олимпиады, прошедшие на заключительный очный этап, смогут выбрать удобную площадку для прохождения соревнований: они будут располагаться во всех федеральных округах страны.

Победители третьей олимпиады "Я - профессионал" будут определены весной 2020 года. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также получат возможность пройти стажировку в крупной компании. Золотые медалисты получат также денежные премии (200 тыс. руб. для медалистов по треку "Бакалавриат" и 300 тыс. руб. - по треку "Магистратура").