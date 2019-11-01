На уборку самарских улиц после снегопада вышли 222 спецмашины

Для ликвидации последствий прошедшего накануне снегопада в Самаре на уборку улиц вышли 346 дорожных рабочих и 222 спецмашины, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

За сутки было израсходовано около 300 тонн реагентов: свыше 200 тонн "Бионорда" и 99 тонн песчано-соляной смеси.

Параллельно рабочие собрали 118 кубометров бытового мусора и других посторонних предметов. Там, где мехнизированной очистки недостаточно, дорожники дочищают участок вручную: например, прилотковую часть дорог, парковочные пространства, тротуары, остановки.

В ближайшие выходные и праздничный день согласно прогнозу синоптиков ухудшения погодных условий не ожидается. Однако до начала следующей рабочей недели в ночное время возможна минусовая температура воздуха. Поэтому противогололедную обработку, как и сезонные работы по очистке улиц, продолжат.