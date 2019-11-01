Президент Торгово-промышленной палаты Самарской области наградил сотрудников ТРК "Губерния"

В год 10-летия коллектив ТРК "Губерния" отметили на высоком уровне. Президент Торгово-промышленной палаты региона Валерий Фомичев вручил благодарственные письма сотрудникам медиахолдинга за многолетний добросовестный труд и повышение имиджа предпринимательства региона. Среди них — руководитель финансовой службы Виктория Кириченко, корреспондент Анастасия Зубарева и специалисты службы маркетинга и рекламы — Юлия Стародубцева, Марина Нефедова и Галина Тюкавкина.

"Губерния" собрала грамотных и ответственных профессионалов, умеющих выявить суть вопросов и донести до зрителей. Мы благодарны телерадиокомпании за пристальное внимание к теме предпринимательства", — отметил Валерий Фомичев.

10 лет назад, в октябре 2009 года, "Губерния" впервые вышла в телевизионный эфир крупных городов региона. Сейчас вещание телерадиокомпании распространилось на 889 населенных пунктов Самарской области. Жители региона имеют возможность оперативно узнавать обо всех событиях, происходящих на территории субъекта. "Губерния" является крупным региональным холдингом СМИ, включающим в себя телеканал, радио, сайт и современный пресс-центр.

По данным опроса ВЦИОМ, телерадиокомпания по узнаваемости и доверию у зрителей вошла в тройку среди региональных телеканалов, в то время как радио занимает вторую строчку в рейтинге источников местных новостей. Сообщества "Губернии" в социальных сетях, совокупная аудитория которых превысила 100 тысяч человек, находятся в лидерах среди областных СМИ по количеству подписчиков, а сайт ТРК ежемесячно набирает более 1 млн просмотров.

"Мы идем в ногу со временем и постоянно развиваемся. Скоро нас ждет новая очень значимая веха. В конце ноября "Губерния" начинает вещание в первом цифровом мультиплексе. Мы появимся на 9-й кнопке врезками в телеканал ОТР по 5 часов в сутки", — сообщил директор телерадиокомпании "Губерния" Юрий Проничев.

За годы работы "Губерния" завоевала свыше 60 наград международных, всероссийских и региональных конкурсов. По словам первого вице-губернатора — председателя областного правительства Виктора Кудряшова, в основе успеха компании лежит слаженная и компетентная работа всего коллектива.

"В моей работе есть три путеводные звезды — это моя семья, которая меня во всем поддерживает, руководство, телерадиокомпания "Губерния", и партнеры, которые работают со мной много лет и выбирают меня как специалиста и как человека", — рассказала специалист службы маркетинга и рекламы ТРК "Губерния" Юлия Стародубцева, получившая благодарственное письмо из рук президента ТПП региона Валерия Фомичева.

Телерадиокомпания остается активным участником общественной жизни Самарской области и сама становится инициатором добрых дел. В рамках одноименного марафона в честь своего 10-летия "Губерния" организовала целый ряд социальных и экологических акций. Коллектив телерадиокомпании высадил саженцы голубых елей на территории детского учреждения в Тольятти и целую аллею каштанов в самарском парке "Дружба". Кроме того, сотрудники ТРК разбили яблоневый сад в Старом Буяне с учениками местной школы-интерната. Также по приглашению "Губернии" юные зрители смогли посетить целый ряд благотворительных спектаклей в Самарском и Тольяттинском театрах кукол. А настоящим подарком для всех жителей Самарской области стала фотовыставка под открытым небом "Волга от истока до устья — с высоты птичьего полёта" пилотов-фотографов Андрея Вострова и Валерия Безрученко, на протяжении всего лета располагавшаяся сначала в Самаре, а потом и в Тольятти.