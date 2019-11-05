Владелец табачной сети в Тольятти арестован по подозрению в создании схемы теневого "обнала"

Владелец крупнейшей в Тольятти сети торговли табачными изделиями Александр Матвеев арестован по подозрению в создании многомиллиардной схемы теневого "обнала", пишет "Самарское обозрение".

Как пишет издание, о задержании и аресте 49-летнего Александра Матвеева стало известно в конце октября 2019 г. из релиза на сайте областного ГУ МВД. Первоначальная подача информации носила полностью анонимный характер. По данным правоохранительного ведомства, "17 октября 2019 г. сотрудники ГУ МВД России по Самарской области задержали руководителя общества с ограниченной ответственностью, мужчину 1970 года рождения. Житель Ставропольского района Самарской области обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" части 2 статьи 172 "Незаконная банковская деятельность" и части 1 статьи 187 "Неправомерный оборот средств платежей" УК РФ, совершенных в составе группы, состоящей из 16 человек".

Следствием установлено, что задержанный, "являясь членом преступной группы", за денежное вознаграждение в виде процентов в размере 3,6-3,8% от выдаваемой суммы якобы предоставлял сообщникам наличные денежные средства, а также "путем заключения фиктивных сделок организовывал и обеспечивал документальное оформление перечислений на расчетные счета ООО и дальнейшее их движение по этим счетам".

Оперативные мероприятия в отношении фигуранта прошли в рамках ранее возбужденного в сентябре 2017 г. уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей. 19 октября 2019 г. задержанному судом Октябрьского района Самары избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

По информации издания, следствие по уголовному делу осуществляет ГСУ ГУ МВД РФ по Самарской области, оперативное сопровождение проводят сотрудники 5-го отдела УЭБиПК.

Имя задержанного стало известно скоро — им оказался собственник тольяттинской сети табачных киосков "Город.Ру" Александр Матвеев. Сеть является крупнейшей в городе и включает почти 200 розничных киосков. Другая компания Матвеева — "Опал Плюс" — контролирует оптовые поставки табака и имеет миллиардные обороты.

Защита Александра Матвеева недавно подала в апелляционную инстанцию жалобу на арест своего доверителя. Адвокат Андрей Пивцаев, представляющий интересы бизнесмена, прокомментировал для источника озвученную рядом тольяттинских СМИ цифру обналичивания в 40 млрд рублей. "Не знаю, откуда СМИ взяли совершенно нереальную цифру обналичивания в 40 млрд руб. — в документах следствия такой нет. Если посмотреть на данные финансово-хозяйственной деятельности ООО "Гермес-Торг", договоры займа с которым фигурируют в деле, то в инкриминируемый период — 2014–2015 годы — его совокупная выручка едва превышала 90 млн руб., а чистая прибыль вообще отсутствовала, так как общество работало в минус. Кроме того, не надо забывать, что каждая фирма платит налоги, осуществляет выплаты в Пенсионный фонд, платит зарплату сотрудникам. Напомню — речь идет о сети из примерно двухсот киосков, в каждом из которых работает не менее двух-трех человек посменно, и каждому надо платить зарплату. То есть порядка 50-60% съедают так называемые скрытые налоги. На выходе остается достаточно скромная сумма, никак не совпадающая с тем, что озвучивается в СМИ", — заявил Пивцаев, уточнив, что на 40 млрд руб. "можно построить дорогу в Китай".

У защиты есть своя версия работы фирмы "Гермес-Торг" с группой "обнальщиков": "Что касается работы с организациями, которые следствие считает так называемой обнальной площадкой, то это были договоры займа, а "Гермес-Торг" был клиентом данных организаций. Это обычные договорные отношения, повсеместно принятые в бизнесе", — утверждает адвокат.

По словам Андрея Пивцаева, его подзащитный не является ни учредителем, ни исполнительным органом "Гермес-Торга". "Однако суд все-таки производит его арест. Как мы считаем, предъявленное обвинение не соответствует фактическим обстоятельствам дела и материалам, которые представлены следствием в суд. Решение об аресте мы уже обжаловали, и в суде вышестоящей инстанции мы будем настаивать на полной непричастности моего доверителя к махинациям, которые ему вменяют", — говорит защитник бизнесмена.