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Суды Происшествия

Самарец, убивший шумевшего соседа, получил более пяти лет колонии

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре вынесли приговор 29-летнему жителю пос. Береза. Его обвиняли по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Мужчина пришел в квартиру соседа из-за того, что тот ночью шумел и мешал спать другим жильцам дома. Во время возникшего конфликта самарец избил оппонента. От полученных травм хозяин квартиры скончался.

Суд учел смягчающие обстоятельства: явку с повинной, помощь в раскрытии преступления, противоправное поведение потерпевшего. В итоге мужчине назначили пять с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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