16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Радио "Губерния" стало обладателем четырех премий "Хрустальный микрофон-2019" На площади Куйбышева пройдет генеральная репетиция Парада Памяти В канун Парада Памяти 6 и 7 ноября в Самаре ограничат движение транспорта Реформу системы обращения с отходами в Самарской области продлили на два года Парад Памяти покажут в виртуальных концертных залах региона

Общество

Радио "Губерния" стало обладателем сразу четырех премий "Хрустальный микрофон — 2019"

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

3 ноября в Ноябрьске прошло торжественное награждение лауреатов международной премии в области радиовещания "Хрустальный микрофон — 2019". Максимальное количество высших наград престижного конкурса — у радио "Губерния".

Фото: предоставлено ТРК "Губерния"

Лучшим звукорежиссёром стал Данила Бессонов. Он же забрал хрустальный микрофон за первое место в номинации "Развлекательная программа". Жюри оценило его передачу "20 лет фильмов нет" — программу о фильмах XХ века, необычных фактах со съемочных площадок, курьезах монтажа, малоизвестных интервью с актерами, режиссерами и другими действующими лицами кинолент.

Ещё один "Хрустальный микрофон" достался Евгении Чеширской за передачу "Нам по пути" в номинации "Социальная программа". В ней автор рассказывает о том, как люди, попавшие в трудные жизненные ситуации, не просто нашли в себе силы выйти из них, но и помогают другим жить, общаться, быть востребованными и счастливыми.

У передачи "Культурные люди" — вторая премия в номинации "Тематическая программа". Этот проект — мостик в мир искусства. В радиостудию "Губернии" еженедельно приходят известные артисты кино, оперы и балета, культурные деятели, известные не только в Самарской области, но и далеко за ее пределами. Они делятся историями успеха, творческими планами и вживую исполняют свои лучшие композиции.

Добавим, впервые "Хрустальный микрофон" провели в 2007-м на городском уровне. А уже в 2008-м премия стала открытой и всероссийской. В этом году за престижную награду и статуэтки боролись 42 радиостанции из 35 городов страны и дальнего зарубежья, в том числе "Русское радио Америка" из США.

С каждым годом премия расширяет свою географию. Лауреатов же определяет жюри, в состав которого входят профессионалы радиовещания и радиобизнеса, такие как Маргарита Бондаренко, шеф-редактор "Бизнес ФМ", Алексей Зверев, главный редактор и автор интернет-издания "Радиоведущие.ру" и другие.

"Этот конкурс получился уникальным не только для нас, потому что радио "Губерния" впервые принимало в нем участие, но и для организаторов мероприятия. По их словам, впервые одна компания взяла сразу три награды высшей пробы, до этого подобного не было. А мы будем двигаться дальше, думать о новых проектах и программах, будем заботиться о том, чтобы нашим слушателям эти программы были полезны," — отметила Евгения Чеширская, шеф-редактор радио "Губерния".

Напомним, в ноябре этого года радио "Губерния" отмечает 5-летие. За годы работы самарское губернское радио неоднократно удостаивалось наград конкурсов самых разных уровней. Так, в 2016-м радио "Губерния" стало победителем областной общественной акции "Народное признание", а в 2019 году радиостанция была отмечена специальным дипломом форума современной журналистики "Вся Россия", вошла в финал престижной премии "Радиомания" и стала лауреатом международного фестиваля "Радио без границ".

А в преддверии первого юбилея радиостанции ТРК "Губерния" запустила масштабную акцию "Дай пять". 5 раз в день по будням в эфире будет звучать условный сигнал. После него необходимо позвонить в студию по телефону 8 (846) 205-78-98 и получить приз. Среди подарков — сертификаты на полет в аэротрубе, поход в салон красоты, получение шашлыка, колбасного набора или коробки мороженого.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре открылся it-форум #404fest

В Самаре открылся it-форум #404fest

Под Самарой прошла гонка на ретромотоциклах

Под Самарой прошла гонка на ретромотоциклах

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1