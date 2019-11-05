3 ноября в Ноябрьске прошло торжественное награждение лауреатов международной премии в области радиовещания "Хрустальный микрофон — 2019". Максимальное количество высших наград престижного конкурса — у радио "Губерния".

Лучшим звукорежиссёром стал Данила Бессонов. Он же забрал хрустальный микрофон за первое место в номинации "Развлекательная программа". Жюри оценило его передачу "20 лет фильмов нет" — программу о фильмах XХ века, необычных фактах со съемочных площадок, курьезах монтажа, малоизвестных интервью с актерами, режиссерами и другими действующими лицами кинолент.

Ещё один "Хрустальный микрофон" достался Евгении Чеширской за передачу "Нам по пути" в номинации "Социальная программа". В ней автор рассказывает о том, как люди, попавшие в трудные жизненные ситуации, не просто нашли в себе силы выйти из них, но и помогают другим жить, общаться, быть востребованными и счастливыми.

У передачи "Культурные люди" — вторая премия в номинации "Тематическая программа". Этот проект — мостик в мир искусства. В радиостудию "Губернии" еженедельно приходят известные артисты кино, оперы и балета, культурные деятели, известные не только в Самарской области, но и далеко за ее пределами. Они делятся историями успеха, творческими планами и вживую исполняют свои лучшие композиции.

Добавим, впервые "Хрустальный микрофон" провели в 2007-м на городском уровне. А уже в 2008-м премия стала открытой и всероссийской. В этом году за престижную награду и статуэтки боролись 42 радиостанции из 35 городов страны и дальнего зарубежья, в том числе "Русское радио Америка" из США.

С каждым годом премия расширяет свою географию. Лауреатов же определяет жюри, в состав которого входят профессионалы радиовещания и радиобизнеса, такие как Маргарита Бондаренко, шеф-редактор "Бизнес ФМ", Алексей Зверев, главный редактор и автор интернет-издания "Радиоведущие.ру" и другие.

"Этот конкурс получился уникальным не только для нас, потому что радио "Губерния" впервые принимало в нем участие, но и для организаторов мероприятия. По их словам, впервые одна компания взяла сразу три награды высшей пробы, до этого подобного не было. А мы будем двигаться дальше, думать о новых проектах и программах, будем заботиться о том, чтобы нашим слушателям эти программы были полезны," — отметила Евгения Чеширская, шеф-редактор радио "Губерния".

Напомним, в ноябре этого года радио "Губерния" отмечает 5-летие. За годы работы самарское губернское радио неоднократно удостаивалось наград конкурсов самых разных уровней. Так, в 2016-м радио "Губерния" стало победителем областной общественной акции "Народное признание", а в 2019 году радиостанция была отмечена специальным дипломом форума современной журналистики "Вся Россия", вошла в финал престижной премии "Радиомания" и стала лауреатом международного фестиваля "Радио без границ".

А в преддверии первого юбилея радиостанции ТРК "Губерния" запустила масштабную акцию "Дай пять". 5 раз в день по будням в эфире будет звучать условный сигнал. После него необходимо позвонить в студию по телефону 8 (846) 205-78-98 и получить приз. Среди подарков — сертификаты на полет в аэротрубе, поход в салон красоты, получение шашлыка, колбасного набора или коробки мороженого.