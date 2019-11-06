Экс-глава правового департамента Газбанка судится из-за компенсации в 750 тыс. рублей

Бывший руководитель правового департамента банкротящегося АО АКБ "Газбанк" Максим Шеремет не смог в суде доказать законность выплаты ему в связи с увольнением 750 тыс. рублей. Эту сделку признал недействительной Арбитражный суд Самарской области, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, а теперь с ними согласилась и кассационная инстанция.

Согласно опубликованным в КАД ВАС сведениям, Максим Шеремет устроился на работу в Газбанк 14 мая 2018 г. на должность руководителя правового департамента с окладом в 220 тыс. руб. в месяц. Суд установил, что на момент заключения трудового договора с Максимом Шереметом, его условия не содержали каких-либо обязательств перед этим сотрудником в случае расторжения договора.

11 июля 2018 г. у Газбанка была отозвана лицензия, а незадолго до этого — 27 июня 2018 г. — между кредитной организацией и Максимом Шереметом было заключено соглашение о расторжении трудового договора, в котором прописывалось, что в последний рабочий день (а договор расторгается с 13 июля 2018 г.) банк обязан выплатить ему компенсацию в размере 750 тыс. рублей.

При этом в определении суда уточняется, что, согласно отметке канцелярии Газбанка, оспариваемое соглашение было зарегистрировано только 12 июля — "то есть после отзыва лицензии".

В рамках банкротства Газбанка, которое последовало за отзывом у кредитной организации лицензии, его конкурсный управляющий — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — вышло в суд с ходатайством о признании пункта о выплате Максиму Шеремету компенсации недействительным. И суды встали на сторону АСВ.

Недвижимость Газбанка оценена в 1,5 млрд рублей Агентство по страхованию вкладов (АСВ) опубликовало отчет об оценке имущества лишенного в 2018 г. лицензии АО АКБ "Газбанк". Так, 59 транспортных средств, находящихся в собственности кредитной организации, оценены в 20,67 млн руб., более 300 объектов недвижимости в Московской, Ульяновской, Самарской областях, Краснодарском крае и Оренбурге — в сумму свыше 1,5 млрд рублей.

Как уточняется в материалах КАД ВАС, суды исходили, в числе прочего, из того, что в Газбанке "отсутствовали документы (положения), устанавливающие работникам банка какие-либо дополнительные выплаты в случае расторжения трудового договора, а также иные доказательства, из которых следовало, что Максим Шеремет, отработав 1 месяц 29 дней, может претендовать на дополнительные выплаты".

Напомним, Газбанк был признан банкротом в августе 2018 года. По состоянию на 1 октября 2019 г. размер установленных требований кредиторов составляет 20,5 млрд рублей. Ранее временная администрация сообщала, что оценивает стоимость активов финансовой организации в сумму, не превышающую 17,4 млрд рублей.

В сентябре 2018 г. временная администрация банка передала в МВД РФ сведения, касающиеся причинения Газбанку ущерба в результате вывода активов на сумму "не менее" 7,02 млрд рублей. В феврале текущего года ГУ МВД России по Самарской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).