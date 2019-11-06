Новокуйбышевец, отбиравший у людей телефоны, получил семь лет колонии

Новокуйбышевский городской суд вынес приговор неоднократного судимому мужчине за кражу и разбой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В мае 2019 г. он украл у мужчины, находившегося без сознания, мобильник, которые позже сдал в ломбард.

А в июле он совершил разбойное нападение. Злоумышленник ударил местного жителя стеклянной бутылкой по голове, избил ногами и похитил сотовый телефон.

В суде мужчина не признал вину. В итоге его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.