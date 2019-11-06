В Безенчукском районе откроется новая школа искусств и будет построен ДК

В среду, 6 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с главой Безенчукского района Владимиром Аникиным, в ходе которой стороны обсудили предварительные итоги реализации нацпроектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным, и перспективные планы развития территории.

Владимир Аникин доложил Дмитрию Азарову, что муниципалитет перевыполнил норматив по вводу жилья по нацпроекту "Жилье и городская среда": вместо установленных на этот год 11 тыс. кв. м на конец октября уже введено в эксплуатацию 11,6 тыс. кв. м нового жилья, как индивидуального, так и многоквартирного. По словам главы района, на 2020 год запланировано строительство многоквартирного дома, в который будут переселены граждане, проживающие на данный момент в аварийном жилье.

Благодаря нацпроекту "Демография" осуществляется давняя мечта большинства безенчукцев - в районе новый дом обретает детская школа искусств. Сейчас ДШИ располагается в одноэтажном здании барачного типа 1950-х годов постройки. Ремонт в классах давно не проводился, да и мест для всех желающих обучаться не хватает.

В связи с этим было решено провести капитальный ремонт в здании бывшего развлекательного центра и перепрофилировать его по школу. В здании площадью более 1,8 тыс. кв. м завершается внутренняя отделка помещений, классы готовятся к установке оборудования. По словам Владимира Аникина, первые занятия здесь пройдут уже во второй половине декабря. Губернатор поручил главе районе пристально следить за соблюдением сроков и качеством ремонтных работ, установить ежедневный контроль, чтобы объект был введен по плану.

В планах районных властей - и строительство нового ДК. На данный момент творческие коллективы муниципалитета ютятся в разных неприспособленных помещениях, а выступают на площадке киноконцертного зала "Юбилейный". "Это не всегда удобно, поскольку у нас заключены контракты на показы фильмов, мы вынуждены постоянно корректировать даты и время репетиций, выступлений с учетом сеансов", - пояснил Владимир Аникин.

По словам главы Безенчукского района, ремонтировать заброшенный ДК "Мелиоратор" нецелесообразно: фундамент здания просел, коммуникации и кровля пришли в негодность. Предложено построить новый Дворец культуры на 450 мест, а за основу взять типовой проект здания, на территории которого разместятся концертный зал, гримерные, конференц-зал, инвентарные комнаты и технические помещения.

Новый объект культуры предлагается построить в пос. Безенчук в границах улиц Советской, Мамистова и Комсомольской. Дмитрий Азаров поручил главе района спросить жителей, насколько комфортно для них выбранное место для посадки ДК, а также рассчитать, насколько востребованным будет такое большое учреждение.

"ДК, безусловно, нужен, но имейте в виду, что в дальнейшем именно вам содержать объект, поддерживать его в надлежащем состоянии. Поэтому внимательно изучите, какое количество человек будет ежедневно в нем заниматься, на сколько посадочных мест необходим зал", - поручил глава региона и распорядился передать предварительную смету и проектную документацию в министерство строительства для подробного анализа.