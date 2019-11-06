ОПГ из Москвы ежемесячно получала 6 млн руб. от деятельности Кировского рынка

Московская "солнцевская" ОПГ ежемесячно получала долю в 6 млн руб. от деятельности самарского Кировского вещевого рынка. Об этом на заседании Ленинского районного суда по делу полковника Росгвардии Дмитрия Сазонова во время допроса рассказал свидетель Сергей Ашенбреннер, сообщает "Самарское обозрение".

Напомним, полковник Росгвардии Сазонов обвиняется в двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере. С июля прошлого года он, категорически не признавая своей вины, находится под стражей.

Офицер был задержан после встречи с бывшим руководителем подразделения охраны общественного порядка Ленинского РОВД Александром Орловым, который участвовал в оперативном эксперименте УФСБ, передавая Сазонову меченые 100 тыс. рублей.

После увольнения из органов МВД Орлов перешел на работу к индивидуальному предпринимателю Сергею Ашенбреннеру, который занимался управлением территорий ряда рынков Самары, включая самый крупный - Кировский вещевой рынок. Рынки на тот момент были подконтрольны "законовской" ОПГ. По версии следствия, Орлов передавал деньги Сазонову за общее покровительство деятельности группировки и подконтрольного ей ЧОО "Восток-Лада".

В среду, 6 ноября, суд допросил Ашенбреннера как одного из людей, которые якобы передавали деньги Дмитрию Сазонову. Сам Ашенбреннер передачу денег Сазонову отрицает, он говорит о том, что просто выдавал Орлову ежемесячно определенную сумму денег на какие-то расходы. А как расходовались средства, Орлов отчитывался не перед ним, а перед лидерами "законовской" преступной группировки.

Как пишет "СО", ОПГ по очереди руководили Александр Законов, погибший в декабре 2004 г., Алексей Рыжов, умерший летом 2016 г., и ныне здравствующий Сергей Гафуров. Еще при Александре Законове группировка начала сотрудничать с "солнцевской" ОПГ - влиятельной группировкой из Москвы, интересы которой в Самаре представлял авторитет Петр Горбатых. Когда Алексей Рыжов тяжело заболел и лежал в больнице, долю от Кировского вещевого рынка пришлось отвозить в Москву Ашенбреннеру, о чем он и рассказал в суде.

По словам Ашенбреннера, он передал Петру Горбатых 6 млн руб., и это была доля, которая ежемесячно отвозилась москвичам. Также Ашенбреннер уточнил, что рынком "солнцевская" и "законовская" группировки владели в равных долях, поэтому можно примерно оценить ежемесячную чистую прибыль Кировского вещевого рынка на тот момент (это лето 2016 г.) в 12 млн рублей.