В бюджет Самары заложили средства на продление ул. 22 Партсъезда от ул. Ставропольской до ул. Солнечной. Соответствующее решение было принято гордумой 31 октября.

На 2020 г. на реконструкцию предусмотрено 28 млн руб., еще 378 млн — на 2021 год.

Напомним, планы продления автомобильной дороги по ул. XXII Партсъезда на участках от ул. Ново-Садовой до Московского шоссе (первая очередь) и от пр. Карла Маркса до Ставропольской (вторая очередь), а также комплексного ремонта улицы с выходом на Кировский мост через ул. Ветлянскую активно обсуждаются с 2015 года.

Проект продления дороги пережил две корректировки. Торги на последнюю из них в июне этого года выиграло самарское МП "Архитектурно-планировочное бюро". А начало работ по реконструкции переносилось — ранее к ним планировалось приступить в 2019 г., в августе этого года появилась информация, что дорогу достроят в 2021-2022 годах.

Протяженность обновленного участка дороги должна составить 1,2 км.