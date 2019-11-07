16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В бюджет Самары заложили средства на продление ул. 22 Партсъезда В следующем году в Самаре отремонтируют дороги на улицах Мичурина, Арцыбушевской и Ленинской Дату начала строительства Климовского моста определят в ближайшее время Сроки строительства Климовского моста передвинули Ремонт ул. Победы продолжится в этом году с опережением графика

Дорожное строительство Транспорт и связь

В бюджет Самары заложили средства на продление ул. 22 Партсъезда

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 120
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В бюджет Самары заложили средства на продление ул. 22 Партсъезда от ул. Ставропольской до ул. Солнечной. Соответствующее решение было принято гордумой 31 октября.

Фото: Андрей Савельев

На 2020 г. на реконструкцию предусмотрено 28 млн руб., еще 378 млн — на 2021 год.

Напомним, планы продления автомобильной дороги по ул. XXII Партсъезда на участках от ул. Ново-Садовой до Московского шоссе (первая очередь) и от пр. Карла Маркса до Ставропольской (вторая очередь), а также комплексного ремонта улицы с выходом на Кировский мост через ул. Ветлянскую активно обсуждаются с 2015 года.

Проект продления дороги пережил две корректировки. Торги на последнюю из них в июне этого года выиграло самарское МП "Архитектурно-планировочное бюро". А начало работ по реконструкции переносилось — ранее к ним планировалось приступить в 2019 г., в августе этого года появилась информация, что дорогу достроят в 2021-2022 годах.

Протяженность обновленного участка дороги должна составить 1,2 км.

Гид потребителя

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1