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ЖКХ и благоустройство Общество

Гордума Самары просит разрешить коммунальщикам повысить тарифы на 6,8%

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Гордума Самары обратилась к губернатору с предложением установить предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги с 1 июля 2020 г. на уровне 6,8%. Такое решение городской парламент принял на заседании, прошедшем 31 октября.

Фото: Антон Сенько

Предложение мотивируется целями "реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, инвестиционных программ, заключенного концессионного соглашения".

Отмечается, что индекс определен без учета планируемого внедрения в 2020 г. на территории города новой модели рынка тепловой энергии — регулированию тарифа по методу альтернативной котельной.

Примечательно, что 29 октября правительством РФ были утверждены средние индексы изменения тарифов ЖКХ по субъектам страны. Согласно этому документу в первом полугодии повышения тарифов не предусмотрено, а во втором полугодии 2020 г. показатель утвержден в 3,6%.

Также отметим, что на 2019 г. максимально допустимый уровень повышения тарифов ЖКХ в Самаре устанавливался в 1,7% на первое полугодие и 8,2% — на второе. При этом пояснялось, что средневзвешенное изменение составит до 1,9%, а индекс 8,2% устанавливался для 70 тыс. жителей 874 домов.

На 2018 г. предельный индекс для Самары устанавливался в 4,8%.

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