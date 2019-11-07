Гордума Самары просит разрешить коммунальщикам повысить тарифы на 6,8%

Гордума Самары обратилась к губернатору с предложением установить предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги с 1 июля 2020 г. на уровне 6,8%. Такое решение городской парламент принял на заседании, прошедшем 31 октября.

Предложение мотивируется целями "реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, инвестиционных программ, заключенного концессионного соглашения".

Отмечается, что индекс определен без учета планируемого внедрения в 2020 г. на территории города новой модели рынка тепловой энергии — регулированию тарифа по методу альтернативной котельной.

Примечательно, что 29 октября правительством РФ были утверждены средние индексы изменения тарифов ЖКХ по субъектам страны. Согласно этому документу в первом полугодии повышения тарифов не предусмотрено, а во втором полугодии 2020 г. показатель утвержден в 3,6%.

Также отметим, что на 2019 г. максимально допустимый уровень повышения тарифов ЖКХ в Самаре устанавливался в 1,7% на первое полугодие и 8,2% — на второе. При этом пояснялось, что средневзвешенное изменение составит до 1,9%, а индекс 8,2% устанавливался для 70 тыс. жителей 874 домов.

На 2018 г. предельный индекс для Самары устанавливался в 4,8%.