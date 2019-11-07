Самара в девятый раз приняла Парад Памяти

В четверг, 7 ноября, в Самаре на площади Куйбышева прошел IX Парад Памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве. Перед началом торжественного марша состоялась церемония возложения цветов к Памятному знаку в одном из скверов на площади.

Участие в ней приняли ветераны войны и труда, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, и. о. полпреда президента РФ в ПФО Игорь Паньшин, представители федеральных министерств и регионального правительства, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы и областного парламента, дипломатический корпус 10 иностранных государств, руководители и воспитанники общественных объединений, Почетные граждане города и области.



"Парад, который состоялся 78 лет назад, вдохновил людей на боевые и трудовые подвиги и навсегда вошел в героическую летопись страны, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Это наша с вами история! Наша общая память! В каждой семье есть свои герои, которые приближали Победу на полях сражений и в заводских цехах. Мы должны это помнить, чтобы оставаться единым российским народом".

По мнению руководителя региона, парад и сегодня объединяет ветеранов и молодежь, политические и общественные организации, учебные заведения и промышленные предприятия, олицетворяет связь времен и поколений, причастность живущих сегодня людей к подвигам предков.

С особыми словами благодарности Дмитрий Азаров обратился к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, отметив, что своим беспримерным мужеством, стойкостью и героизмом им удалось отстоять право всего народа на свободу и мирную жизнь: "Ваш подвиг всегда будет служить примером самоотверженной любви к Отечеству!"

В этот раз Парад Памяти посвящен солдатской славе, и главным его героем стал участник исторического парада 7 ноября 1941 года, танкист легендарного танка Т-34, кавалер орденов Ленина и "Отечественной Войны" 1 степени, обладатель медалей "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне", "За участие в военном параде в День Победы", последний живой герой 3-ей ударной армии, водрузившей Знамя Победы над Рейхстагом, Герой Советского Союза Владимир Иванович Чудайкин.

Сегодня, несмотря на свой возраст, Владимир Иванович ведет активный образ жизни, возглавляя совет ветеранов Кировского района областной столицы, работая с молодежью. Он показывает пример все новым и новым поколениям, каким должен быть настоящий гражданин и патриот своей Родины.

Перед торжественным маршем Владимир Чудайкин объехал все парадные расчеты на историческом автомобиле. Героя Советского Союза вся площадь приветствовала стоя.

"Я благодарен нынешним поколениям молодежи, которые оказывают постоянное внимание участникам войны, помогают и тем, кто ковал Победу в тылу. Парад Памяти — доказательство, что наша нация сплочена. Я рад, что живу рядом с вами и верю, что с каждым годом будет улучшаться порядок в нашем городе, в области, и жизнь наших людей", — отметил ветеран Великой Отечественной войны.

В прохождении по площади Куйбышева участие приняли 125 парадных расчетов в составе действующей армии, ветеранских и патриотических общественных организаций, силовых структур, промышленных и оборонных предприятий, трудовых коллективов и профсоюзов, военно-патриотических объединений и клубов, вузов, юнармейских отрядов, воспитанников кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ всех регионов ПФО и других субъектов России.

Все участники парадного прохождения традиционно были разделены на четыре части. Первая часть "историческая" — это парадные расчеты, экипированные в форму Великой Отечественной войны и вооруженные оружием времен войны. Они сформированы из военнослужащих 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа.

Затем по площади Куйбышева прошла историческая техника — 43 машины предоставили частные коллекционеры, военно-патриотические и исторические клубы региона. Украшением исторической части парада стало прохождение легендарного танка Т-34.

Вторая часть прохождения — военная. Это парадные расчеты силовых структур, ветеранских общественных организаций, кадетских школ ПФО. Впервые в этом году состоялся и "марш юнармейцев" — по площади прошли порядка 2,5 тыс. воспитанников юнармейских отрядов со всей области.

После прохождения трудовых коллективов промышленных предприятий, студентов вузов и военно-патриотических клубов области, состоялся воздушный Парад. Участие в нем приняли восстановленные самолеты времен Великой Отечественной войны: По-2 и легендарный штурмовик Ил‑2, а также самолеты ЯК Самарского отделения ДОСААФ России.

Все парадные расчеты прошли в сопровождении военного оркестра, который исполнил военные марши по партитурам 1941 года.