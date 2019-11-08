Замминистра строительства области Анну Урусову наделили новыми полномочиями

Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев наделил своего заместителя Анну Урусову рядом новых полномочий "в целях повышения эффективности деятельности" ведомства. Постановление вступает в силу со дня опубликования и действует до 31 декабря 2020 года.

Так, теперь Анна Урусова имеет право подписывать распоряжения о проведении внеплановых проверок, акты, предписания об устранении выявленных нарушений, протоколы, постановления по делам об административных правонарушениях в области контроля и надзора министерства за долевым строительством.

Помимо этого, замминистра теперь может подписывать разрешения на строительство, разрешения на ввод в эксплуатацию, отказы по этим вопросам, а также принимать решения об установлении, изменении и прекращении охранных зон планируемых к строительству газопроводов.

В полномочия Анны Урусовой теперь также входит право подписывать соглашения и договоры о предоставлении субсидий из областного бюджета, соглашения с инвесторами, планирующими реализацию масштабных проектов для обеспечения жильем обманутых дольщиков, а также заключения о соответствии застройщика и проектной декларации.

Кроме того, Анна Урусова будет подписывать заключения о степени готовности строящихся объектов недвижимости, устанавливать плановые задания по вводу жилья на год для муниципалитетов и утверждать конкурсную документацию для соглашений о реализации масштабных инвестпроектов.

Напомним, Евгений Чудаев был назначен министром строительства региона в декабре 2018 года. До этого он являлся генеральным директором ДК "Древо", принадлежащей его отцу Николаю Чудаеву. Один из крупнейших проектов компании — строительство микрорайона "Южный город" в Волжском районе области.

В сентябре текущего года Евгений Чудаев принял решение о передаче этих же полномочий своему первому заместителю — главному архитектору региона Анатолию Баранникову для решения вопросов, в которых может прослеживаться "конфликт интересов".

По информации источников Волга Ньюс, нынешнее распоряжение Евгения Чудаева по передаче полномочий Анне Урусовой может быть связано с избежанием того же "конфликта интересов" на то время, пока Анатолий Баранников находится на больничном.

Анна Урусова, до прихода на работу в министерство строительства, в 2015–2018 гг. занимала должность замруководителя — начальника юридического отдела ГК "Древо".