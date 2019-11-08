16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Замминистра строительства области Анну Урусову наделили новыми полномочиями Самарская область в 2020 г. планирует взять кредитов в банках на 2,18 млрд рублей Зарплаты "рабочих" в органах исполнительной власти региона вырастут на 3% Власти региона планируют сэкономить на обслуживании госдолга в 2019 году около 900 млн рублей Подписано соглашение о сотрудничестве между облправительством и Российско-Германской внешнеторговой палатой

Облправительство Власть и политика

Замминистра строительства области Анну Урусову наделили новыми полномочиями

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев наделил своего заместителя Анну Урусову рядом новых полномочий "в целях повышения эффективности деятельности" ведомства. Постановление вступает в силу со дня опубликования и действует до 31 декабря 2020 года.

Так, теперь Анна Урусова имеет право подписывать распоряжения о проведении внеплановых проверок, акты, предписания об устранении выявленных нарушений, протоколы, постановления по делам об административных правонарушениях в области контроля и надзора министерства за  долевым строительством.

Помимо этого, замминистра теперь может подписывать разрешения на строительство, разрешения на ввод в эксплуатацию, отказы по этим вопросам, а также принимать решения об установлении, изменении и прекращении охранных зон планируемых к строительству газопроводов.

В полномочия Анны Урусовой теперь также входит право подписывать соглашения и договоры о предоставлении субсидий из областного бюджета, соглашения с инвесторами, планирующими реализацию масштабных проектов для обеспечения жильем обманутых дольщиков, а также заключения о соответствии застройщика и проектной декларации.

Кроме того, Анна Урусова будет подписывать заключения о степени готовности строящихся объектов недвижимости, устанавливать плановые задания по вводу жилья на год для муниципалитетов и утверждать конкурсную документацию для соглашений о реализации масштабных инвестпроектов.

Напомним, Евгений Чудаев был назначен министром строительства региона в декабре 2018 года. До этого он являлся генеральным директором ДК "Древо", принадлежащей его отцу Николаю Чудаеву. Один из крупнейших проектов компании — строительство микрорайона "Южный город" в Волжском районе области.

В сентябре текущего года Евгений Чудаев принял решение о передаче этих же полномочий своему первому заместителю — главному архитектору региона Анатолию Баранникову для решения вопросов, в которых может прослеживаться "конфликт интересов".

По информации источников Волга Ньюс, нынешнее распоряжение Евгения Чудаева по передаче полномочий Анне Урусовой может быть связано с избежанием того же "конфликта интересов" на то время, пока Анатолий Баранников находится на больничном.

Анна Урусова, до прихода на работу в министерство строительства, в 2015–2018 гг. занимала должность замруководителя — начальника юридического отдела ГК "Древо".

Гид потребителя

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1