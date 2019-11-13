Школа межнациональных коммуникаций: встреча с Азербайджаном

12 ноября в Межвузовском гуманитарном музейном центре Самарского университета состоялось первое занятие Школы межнациональных коммуникаций #ШМК2019. В качестве экспертов на встрече выступили лидеры Лиги азербайджанцев Самарской области и представитель Дома дружбы народов.

В начале занятия перед слушателями выступили организаторы #ШМК2019: Дарья Мокшина, директор Научно-просветительского центра "Университет", Алексей Аржанов, директор Института дополнительного образования Самарского университета, Анна Пустарнакова, доцент кафедры социологии и культурологии Самарского университета. Организаторы обозначили тему проекта — "Лаборатория успешных коммуникаций", отметив, что в рамках #ШМК2019, помимо теоретических лекций, слушателей ждут встречи с экспертами по межнациональному общению, лидерами национально-культурных центров Самарской области. Занятия школы также посетят почетные гости, которые поделятся с аудиторией своими историями успеха в бизнесе, культуре, науке, спорте, расскажут о своем становлении в новом для себя социальном и культурном пространстве. По завершении курса слушатели примут участие в деловой практической игре, а самым активным участникам будет вручен официальный сертификат от Самарского университета.

В основной части занятия слово держали почётные гости школы, эксперты в области межнациональных отношений. Пётр Сучков, заместитель директора Дома дружбы народов Самарской области, рассказал слушателям о целях и задачах государства в сфере реализации межнациональной и межконфессиональной политики, о сути работы Самарского Дома дружбы. Ширван Керимов, член Общественной палаты Самарской области, заместитель председателя РОО "Союз народов Самарской области", председатель правления Самарской областной общественной организации "Лига азербайджанцев Самарской области", рассказал об особенностях основных волн миграции из Азербайджана в Самарскую область, а также сделал краткий исторический обзор становления азербайджанской нации и государства. Мушфик Дамиров, член правления Самарской областной общественной организации "Лига азербайджанцев Самарской области", помощник члена комиссии по молодежной политике и культуре, межконфессиональным и межнациональным отношениям, адвокат по профессиональной деятельности, на своём примере и примере своей семьи рассказал об особенностях интеграции азербайджанцев в социальной и культурной среде самарского региона. Оба представителя общественной азербайджанской организации охотно отвечали на самые разные вопросы аудитории, делились историями из жизни, своим личным опытом межнационального общения.

Наталья Артемьева, слушатель школы, самарский PR-специалист, с восторгом поделилась своими впечатлениями от посещения столицы Азербайджана, Баку, процитировав фразу из своей интернет-заметки, которую она посвятила городу: "Чем больше я с ним общаюсь, тем больше в него влюбляюсь. Баку — как любимый мужчина: красивый, интересный, вкусный, большой, теплый, пушистый, шершавый, уверенный, спокойный, волшебный, но недосягаемый". Эти слова ещё больше разожгли интерес слушателей к азербайджанской культуре, традициям, кухне, языку.

В завершении встречи Ширван Керимов пригласил слушателей на праздничное мероприятие в честь Дней азербайджанской культуры в Самарской области, которое состоится 15 ноября в ДК "Заря" в 18:00, а Мушфик Дамиров удивил аудиторию, продекламировав лирическое стихотворение собственного сочинения на русском языке.

Для участия в #ШМК2019 нужно зарегистрироваться по ссылке: https://npc-university.timepad.ru/event/1080903/.

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