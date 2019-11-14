На картах Самары появился новый раздел "Транспорт"

Мобильные Яндекс.Карты Самары теперь помогут сориентироваться, где едет нужный транспорт, и покажут, как лучше добраться до места.

Теперь карты знают про движение транспорта больше чем в 80 городах России: метки автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток движутся в режиме реального времени. В карточке каждой остановки можно посмотреть, когда приедет нужный автобус, а еще сохранить саму остановку или маршрут в избранное. Тогда их будет проще найти на карте — это удобно, если пользуешься одним и тем же транспортом каждый день.

Обновился и дизайн карты — если нажать на кнопку "Транспорт", вид карты изменится. Автомобильные дороги станут не такими яркими, а объекты общественного транспорта будут лучше заметны. Благодаря этому на карте можно быстрее найти вокзалы, станции метро и автобусные остановки.

"Жители Самары каждый месяц строят 230 тысяч маршрутов в приложении Яндекс.Карт — мы хотим, чтобы им было удобнее смотреть, как добраться до нужных организаций и интересных мест. Сейчас в городах становится все больше способов передвижения, и в них все сложнее ориентироваться. Поэтому мы активно развиваем транспортные сценарии и перенесли в Карты основные возможности Транспорта — так пользователи сэкономят время и не будут переключаться между приложениями", — говорит руководитель Яндекс.Карт Олег Левчук.

Специально к обновлению аналитики Карт изучили, какими остановками и маршрутами больше всего интересуются в Cамаре: Железнодорожный вокзал, Самарский университет, Революционная улица

Автостанция Аврора, Самарская площадь.

Самые популярные маршруты общественного транспорта на картах в Самаре: автобусы № 50, № 47, № 41, № 56 и трамвай № 22.

При построении маршрута Карты предложат разные варианты — теперь все они собраны на одном экране. Так их можно сразу сравнить и понять, на чем быстрее доехать до нужной точки: на машине, общественном транспорте, велосипеде, такси или пешком.