В Самаре могут разрешить платные парковки около медучреждений уже в декабре

В четверг, 14 ноября, члены комитета по транспорту Самарской губернской думы поддержали законопроект, который предусматривает увеличение перечня мест, на которых возможна организация платных парковок. Поправки в законодательство были разработаны по инициативе администрации Самары.

Сейчас областное законодательство запрещает организацию платных парковок рядом с объектами спорта, школами и детскими садами, больницами, организациями культуры и органами власти.

Администрация Самары предлагает сохранить запрет на организацию платных парковок только на территориях, прилегающих к образовательным учреждениям.

Члены комитета по транспорту намерены вынести проект на рассмотрение думы в декабре текущего года.

Напомним, решение об организации платных парковок в Самаре было принято в 2014 году.

При этом в исторической части города расположено более 40 общеобразовательных учреждений, более 30 объектов культуры (12 библиотек, 9 театров, 11 музеев), более 10 зданий, в которых размещены органы власти.

"Наличие бесплатной парковки вблизи таких объектов обосновывается необходимостью обеспечить возможность припарковать транспорт для посетителей. Однако практика других городов показала, что в данном случае, напротив, достигается обратный результат, поскольку указанные места оказываются постоянно заняты транспортом работников упомянутых учреждений либо иных объектов, расположенных неподалеку. В результате посетители лишаются возможности воспользоваться парковкой. Практика других городов свидетельствует о том, что при наличии бесплатных парковочных мест их оборачиваемость крайне низка, зачастую на них паркуют один автомобиль в день, оставляя его на 8-10 часов. При введении платных парковок оборачиваемость увеличивается до 8-12 автомобилей в день, то есть воспользоваться парковочным местом получают возможность несколько человек", — пояснял ранее руководитель департамента транспорта Самары Сергей Маркин.