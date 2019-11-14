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"Архитектурное безумие": депутаты обсуждают запрет на изменение фасадов в Самаре

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области могут ввести требования для застройщиков и собственников жилья по внешнему виду фасадов. Соответствующая инициатива депутата губернской думы Виктора Егоршина обсуждалась в четверг, 14 ноября, на заседании общественной комиссии по градостроительству при комитете СГД по строительству.

"Инициатива навеяна архитектурным обликом центра Самары и города в целом. Если посмотрим на другие "центральные" города, то не встретим такого архитектурного безумия", - отметил он.

По его словам, проблема делится на две части: введение требований для новостроек и приведение в порядок уже существующих домов.

"В новостройке один пробил стену и сделал витражное остекление, другой остеклил белым, коричневым, устанавливаются кондиционеры, спутниковые тарелки... В результате получаем строение, похожее на архитектурный балаган. Надо запрещать изменять лицевые стороны зданий. Строители должны сдавать дома с остеклением и местами для кондиционеров и спутниковых тарелок, чтоб люди не могли самостоятельно менять облик здания", - заявил депутат.

Что касается "массы "вторички", находящейся в архитектурно убогом состоянии", он предложил разработать архитектурные паспорта домов. Их должна объединять концепция всей улицы. На них, по мысли Егоршина, должны будут ориентироваться не только собственники квартир, но и Фонд капремонта.

"Тогда мы со временем будем получать видоизмененный облик города. Предлагаю смело за это взяться и довести до конца. Дать год-два, чтобы администрации подготовили паспорта, и приводить в порядок построенное 15-20 лет, чтоб не нагружать жителей. Эволюционным путем", - резюмировал он свою идею.

Участники мероприятия заметили, что при реализации этой инициативы возникнут проблемы, связанные с законодательством, с финансированием и т.д.

"Надо менять! А иначе так и будем жить в этом убожестве", - эмоционально парировал Егоршин.

Председатель общественной комиссии Александр Колычев отметил, что к инициативе возникает много вопросов, но в то же время подчеркнул ее важность. Он предложил всем заинтересованным сторонам до 22 ноября направить все возражения и предложения по этой теме в комитет губдумы по строительству и включить ее в план работы комитета на 2020 год.

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