Экс-глава пос. Мирный незаконно раздавал муниципальное жилье, но не понес наказания

Красноярский райсуд рассмотрел уголовное дело бывшего главы городского поселения Мирный, которого обвиняли в двух эпизодах злоупотребления полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Занимавший должность с 2005 по 2015 г. глава Мирного в сентябре 2008 г. подписал постановление о незаконном предоставлении муниципального жилья в пос. Мирный водителю администрации. Впоследствии это жилье приватизировали.

А в марте 2011 г. глава поселения незаконно предоставил вне очереди квартиру в том же поселке супруге начальника ОНД областного ГУ МЧС. С помощью этой "услуги" глава муниципалитета планировал избежать административных штрафов за нарушения, которые могли найти при проверках. Эту квартиру позже тоже приватизировали. (В 2016 г. сотрудника МЧС осудили за взяточничество)

Экс-главу муниципалитета суд освободил от наказания: по первому эпизоду из-за истечения срока давности, по второму эпизоду — по амнистии. Приговор в законную силу не вступил.