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Футбол Спорт

"Крылья Советов" презентовали новую женскую футбольную команду

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 14 ноября, на основном поле стадиона "Металлург" в Самаре прошла презентация новой женской футбольной команды "Крылья Советов" и ее тренеров: мастера спорта по футболу и футзалу c лицензией UEFA Галины Комаровой и тренера Андрея Дементьева.

После официальной части и напутственных слов от председателя федерации футбола Самары Сергея Марушко команда отправилась на тренировку. Это занятие на "Металлурге" для подопечных Светланы Комаровой уже далеко не первое, они тренируются тут с сентября.

Напомним, в центр подготовки футболистов "Крылья Советов" были зачислены 40 девочек, все они — игроки отделения женского футбола СШОР 11 трех возрастных групп: 2008-2009, 2006-2007 и 2005-2004-2003 годов рождения.

"Мы хотим развивать женский футбол внутри клуба "Крылья Советов", для этого у нас есть и необходимая инфраструктура, и самарские традиции, и хорошая команда, — отметил Сергей Марушко. — Руководство клуба в лице Александра Борисовича Фетисова поддержало появление женского направления в клубе. Поэтому я уверен, что это направление будет развиваться. На данном этапе появление женской команды требует минимальных вложений и ни в коем случае не повлияет на финансовую составляющую основной команды. Сейчас два тренера устроены в клуб "КС" на ставки, игроки команды имеют статус любителей, контрактной системы пока что нет. Но в будущем, думаю, это будет возможным. Считаю, что, образовывая такую команду, наш клуб делает шаг вперед и в дальнейшем нашему примеру последуют другие футбольные клубы. Мы хотим организовать хорошую женскую команду и будем делать это поэтапно. Поэтому сначала мы планируем, чтобы эта команда выступала во втором дивизионе".

По словам Галины Комаровой задача команды — призовые места на первенстве России среди женских команд второго дивизиона с целью заявки в 2021 г. на участие уже в первой лиге. "Мы очень долго стремились, хотели войти в структуру клуба "Крылья Советов", потому что это престижно и тут мы сможем достигать самых высоких целей. Мы готовы решать поставленные задачи", — заверила капитан старшей команды, 25-летняя Мария Черепанова.

По словам Сергея Марушко, участвовать в жизни новой футбольной команды, помогать советами будут хорошо известные самарцам экс-футболистки, арбитры Марина Мамаева и Марина Примак. "Создание этой команды — эпохальное событие, я считаю, эти девочки начинают новую историю женского футбола в Самаре. Эмоции зашкаливают. В свое время команда ЦСК ВВС именно на поле "Металлурга" начала путь к своим наградам. Думаю, для этой команды наш стадион тоже станет счастливым. У девочек есть большое желание проявить себя, но, конечно, одного желания мало. Нужны еще и финансы. Если будет заинтересованность вышестоящих структур, но все будет отлично".

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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