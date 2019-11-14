Экс-полицейского из Самары осудили за ограбление офиса "Срочно деньги"

В Самаре экс-полицейского приговорили к трем годам колонии общего режима за налет на офис микрофинансовой организации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

17 апреля 2019 г. полицейский пришел с пневматическим пистолетом в офис ООО МКК "Срочно деньги" на ул. Победы, 123в. Он продемонстрировал кассиру оружие, после чего женщина отдала ему 34 тыс. руб. из кассы.

Уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины возбудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия").

Обвиняемый полностью признал вину.

Приговор еще не вступил в законную силу.