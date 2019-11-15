"Развитие Управленческого приостановлено": в поселке Самары ждут новый водовод

Депутаты Самарской губернской думы взяли под контроль строительство нового водовода в поселок Управленческий. Тема обсуждалась в четверг, 14 ноября, на заседании общественной комиссии по градостроительству при профильном комитете губдумы.

По словам главы Красноглинского района, в который входит Управленческий, Вячеслава Коновалова, проблем обеспечения поселка водой существует не первый десяток лет. В 187 домах Управленческого сейчас проживает 27 тыс. человек. При этом жилой фонд низкого качества, а новые дома не строятся из-за отсутствия мощностей по воде.

"Ситуация перешла критическую точку, в которой жизнедеятельность людей комфортна. Мы активно застраиваем Волжский район, но не застраиваем Красноглинский, потому что нет воды. Развитие поселка на десяток лет приостановлено", — завил он.

Прокладка двух веток водопровода диаметром 600 мм заложена в инвестпрограмму "Самарских коммунальных сетей" ("СКС"). В октябре этого года компания подала заявления о предоставлении в аренду трех участков в аренду без торгов под их строительство. По двум участкам согласование уже получено, третий оказался зарезервирован областным минтрансом, и потребуется его санкция.

Первый заместитель главного управляющего директора "СКС" Дмитрий Ракицкий сообщил, что проект является приоритетным и им в компании занимаются последние три года. Он рассказал, что ввести водовод протяженностью 7,2 км планируется в 2023 году. Его проектирование должно завершиться во втором квартале 2020 г., в этом же году намечено начать строительство.

Председатель думского комитета по строительству Александр Колычев отметил, что необходимо рассмотреть возможности ускорения строительства.

Дмитрий Ракицкий сообщил, что компания ищет подрядчика, который мог бы взяться за строительство с рассрочкой оплаты на год. Также по его словам, есть теоретическая возможность перераспределения средств с других проектов.

Представитель "СКС" при этом подчеркнул, что два года назад было готово концессионное соглашение, включавшее в себя и строительство водовода в Управленческий. Однако соглашение было подписано лишь в этом году. "По инициативе "СКС" при этом ничего не сдвигалось", — заметил он.