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Областное правительство и руководство Эрмитажа заключили соглашение о сотрудничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 15 ноября, в рамках проведения VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума правительство Самарской области и руководство Государственного Эрмитажа заключили соглашение о сотрудничестве. Договоренности, поставив подписи на документах, закрепили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

Фото: samregion.ru

Соглашение между музеем и Самарской областью даст возможность Эрмитажу на площадках нашего региона реализовывать новые проекты в области культуры и искусств, а самарцам - не покидая родного края, прикоснуться к легендарным произведениям классиков и современников.

"Самара - замечательный город. Это город очень больших культурных традиций, музейных традиций,  и для того, чтобы нам вместе работать и сотрудничать, нужны эти соглашения, без них ни копейки денег нельзя выделить, все инициативы упираются в отсутствие соглашения. Сейчас соглашение подпишем - и дальше все наши планы, которые уже есть и которые только еще в голове, будут осуществляться, тем более что Дмитрий Игоревич возглавляет рабочую группу Госсовета по культуре, и мы уже очень плодотворно обсуждали многие вещи. Теперь будем их осуществлять", - рассказал гендиректор Эрмитажа.

Соглашение было подписано перед началом круглого стола "Стратегии и репутации музеев", модератором которого был Михаил Пиотровский. Перед тем как начать дискуссии в рамках круглого стола, он отметил, что заключенное соглашение имеет большое значение и отражает  тему круглого стола.

В соответствии с соглашением, стороны будут заниматься совместной организацией выставочных проектов Государственного Эрмитажа на площадках учреждений культуры Самарской области, организацией научно-практических конференций, семинаров и круглых столов по проблемам музейного дела, реализацией научно-просветительских, образовательных, культурных программ и проектов, а также будут обмениваться информацией в области истории, культуры, музейного дела, охраны историко-культурного наследия, заниматься оцифровкой, архивированием, внедрением технологий дополненной реальности и мультимедиа в учреждениях искусства.

"В рамках соглашения мы планируем и выставочную деятельность, деятельность по обмену опытом, просветительскую и образовательную деятельность. - отметил Дмитрий Азаров. - У Эрмитажа - богатейший опыт, традиции, у Эрмитажа есть взгляд в будущее, практика по использованию современных технологий в музейном деле, поэтому будем учиться и учиться".

Первыми плодами соглашения станут Дни Эрмитажа в Самарской области, запланированные на 2020 год. В рамках Дней планируются проведение серии мастер-классов от ведущих реставраторов, показ фильмов и проведение лекций.

Эрмитаж, история которого насчитывает более 250 лет, входит в число двадцати самых посещаемых музеев мира, привлекает посетителей не только своей уникальной коллекцией памятников мировой культуры, но и активной работой по популяризации современного искусства.

В рамках проекта "Эрмитаж-20/21" музей проводит персональные показы классиков современного искусства, групповые выставки молодых художников из разных стран, архитектурные выставки, а также публичное представление фотографий. Кроме того, Эрмитаж служит и научно-образовательным центром: музей регулярно проводит встречи с художниками и кураторами, круглые столы и мастер-классы.

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