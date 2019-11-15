В Сызрани открылась первая модельная библиотека

В четверг, 14 ноября, в Сызрани на базе библиотеки-филиала №18 открылась первая муниципальная модельная библиотека. Пространство для интеллектуального отдыха появилось здесь в рамках национального проекта "Культура", реализуемого по поручению президента России Владимира Путина.

На преобразования из федерального бюджета было выделено 5 млн руб., также 5 млн руб. было привлечено из муниципального бюджета.

"Мы обновили компьютерный парк и электронные ресурсы, создали доступную среду для людей с ограниченными возможностями, значительно обновили библиотечный фонд, приобрели новую мебель", - рассказала заведующая библиотекой-филиалом №18 МБУ "Централизованная библиотечная система городского округа Сызрань" Вера Плохова.

В новой библиотеке вместо пяти прежних традиционных залов появились 11 зон для клубной работы, массовых культурно-просветительских мероприятий, семейного чтения, индивидуальных и групповых занятий. В библиотеке работают конференц-зал, арт-холл для художественных выставок, серьезное место отведено для изучения истории и литературы города Сызрани.

"Мы открываем модельную библиотеку нового поколения, которая отвечает самым высоким современным требованиям. Об этом мечтали многие жители Сызрани, которые хотели проводить свободное время в светлом, уютном пространстве, где можно получить много полезной и интересной информации, почитать и обсудить книги, пообщаться и подискутировать. В этих 11 залах каждый может найти для себя занятие по душе", - отметил на открытии библиотеки глава Сызрани Николай Лядин.

Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова прислала участникам мероприятия поздравительный адрес, в котором выразила благодарность министерству культуры Самарской области, администрации городского округа Сызрань и проектному офису библиотечной системы Самарской области за открытие муниципальной модельной библиотеки, отвечающей новым стандартам.