"Крылья Советов" "раскатали" молодежку 7:1

В воскресенье, 17 ноября "Крылья Советов" провели контрольный матч, сообщает пресс-служба клуба. Игра, которая прошла на главном поле клубной базы, завершилась победой основного состава над молодежным со счетом 7:1.

Первый гол в матче забил Александр Соболев. Через несколько минут в результате автогола равенство на некоторое время было восстановлено, однако еще до перерыва по голу на свой счет записали Антон Терехов, Антон Зиньковский и Деян Радонич. Во вторые 45 минут Радонич забил еще дважды, а Соболев оформил дубль.