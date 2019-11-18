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Футбол Спорт

"Крылья Советов" "раскатали" молодежку 7:1

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 17 ноября "Крылья Советов" провели контрольный матч, сообщает пресс-служба клуба. Игра, которая прошла на главном поле клубной базы, завершилась победой основного состава над молодежным со счетом 7:1.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Первый гол в матче забил Александр Соболев. Через несколько минут в результате автогола равенство на некоторое время было восстановлено, однако еще до перерыва по голу на свой счет записали Антон Терехов, Антон Зиньковский и Деян Радонич. Во вторые 45 минут Радонич забил еще дважды, а Соболев оформил дубль.

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