16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В суде по делу Дмитрия Сазонова допросили лидера "Законовских" Уголовное преследование директора "Авиакора" прекращено за сроком давности Самарцы, производившие нелегальный алкоголь, получили сроки в колонии Жители Чапаевска, хотевшие обмануть самарца на миллион, получили условные сроки Верховный Суд отменил приговор убийцам двух вахтовиков

Суды Происшествия

Экс-сотрудника мэрии Тольятти осудили за взятку

ТОЛЬЯТТИ. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти суд назначил штраф 500 тыс. руб. бывшему сотруднику администрации города, которого обвиняли в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В ноябре 2018 г. заведующий сектором мониторинга объектов потребительского рынка администрации Тольятти получил 12 тыс. руб., чтобы не составлять протокол об административном правонарушении организации.

Подсудимый не признал вину.

Помимо штрафа суд на два года запретил мужчине занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Приговор в законную силу не вступил.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1