Экс-сотрудника мэрии Тольятти осудили за взятку

В Тольятти суд назначил штраф 500 тыс. руб. бывшему сотруднику администрации города, которого обвиняли в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В ноябре 2018 г. заведующий сектором мониторинга объектов потребительского рынка администрации Тольятти получил 12 тыс. руб., чтобы не составлять протокол об административном правонарушении организации.

Подсудимый не признал вину.

Помимо штрафа суд на два года запретил мужчине занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Приговор в законную силу не вступил.