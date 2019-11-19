Таинственный "Метод Гренхольма" помог детям-бабочкам

Захватывающая интеллектуальная читка с элементами психологического детектива состоялась в минувшую пятницу, 15 ноября, в отеле "Ренессанс Самара".

С хитросплетением сюжета испанского автора Ж. Гальсерана "Метод Гренхольма" блестяще справились юрисконсульт и певица Екатерина Аржанова, предприниматели Влад Сильванович, Дмитрий Бердников, Алексей Куропаткин, Антон Семенов, под руководством режиссера Артема Филипповского (театр "Место действия").

109,5 тыс. руб. собранные на читке, направляются в благотворительный фонд "Личное участие" на помощь детям-бабочкам (дети с хрупкой кожей и диагнозом буллезный эпидермолиз) Самарской области.

Партнерами мероприятия выступили отель "Ренессанс Самара", Молекулярный бар Юрия Вятошина, мультимедиа проект "Смр.Собака.ру", Агентство коммуникаций "Перспектива".

В чем же суть таинственного метода Гренхольма? Вы можете узнать это из "первых уст" на повторе читки в декабре.