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Общество

Таинственный "Метод Гренхольма" помог детям-бабочкам

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Захватывающая интеллектуальная читка с элементами психологического детектива состоялась в минувшую пятницу, 15 ноября, в отеле "Ренессанс Самара".

Фото: Петр ГРИДИН

С хитросплетением сюжета испанского автора Ж. Гальсерана "Метод Гренхольма" блестяще справились юрисконсульт и певица Екатерина Аржанова, предприниматели Влад Сильванович, Дмитрий Бердников, Алексей Куропаткин, Антон Семенов, под руководством режиссера Артема Филипповского (театр "Место действия").

109,5 тыс. руб. собранные на читке, направляются в благотворительный фонд "Личное участие" на помощь детям-бабочкам (дети с хрупкой кожей и диагнозом буллезный эпидермолиз) Самарской области.

Партнерами мероприятия выступили отель "Ренессанс Самара", Молекулярный бар Юрия Вятошина, мультимедиа проект "Смр.Собака.ру", Агентство коммуникаций "Перспектива".

В чем же суть таинственного метода Гренхольма? Вы можете узнать это из "первых уст" на повторе читки в декабре.

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