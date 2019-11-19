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Музеи и выставки Культура

В Самарской филармонии покажут фотографии композитора Микалоюса Константинаса Чюрлениса

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарской филармонии (ул. Фрунзе, 141) 21 ноября откроется выставка "М. К. Чюрленис — фотограф: неизвестные страницы творчества", приуроченная к концерту "Чюрленис. Звуковые ландшафты", на котором фортепианный дуэт из Литвы — правнук знаменитого композитора Рокас Зубовас и Соната Зубовене исполнят музыку Чюрлениса в сопровождении проекций живописи и поэтической прозы композитора.

"В последнее время фотографии Чюрлениса были открыты заново в контексте всего его творчества. Они выставлены в Музее Чюрлениса в Каунасе, включаются в ретроспективные и тематические выставки в Литве и за рубежом. Выставка, проходящая в Самарской филармонии, предоставлена Мемориальным домом М. К. Чюрлениса в Вильнюсе (Литва). Литовский художник и композитор, представитель европейского символизма Микалоюс Константинас Чюрленис (1875–1911) был также и фотографом-любителем. В подвале дома в Друскининкай он сделал для себя импровизированную лабораторию. Складной любительский "Кодак" не требовал особенных. Фотографировать им можно было со штатива или держа аппарат в руках", — отмечает член Международного Совета музеев, искусствовед Владимир Востриков.

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