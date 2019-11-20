Матч "Крыльев Советов" с ЦСКА рассудит Владислав Безбородов

Матч 17 тура Российской Премьер-лиги 2019/20 между "Крыльями Советов" и ЦСКА будет обслуживать судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург).

Ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

Игра состоится в воскресенье, 24 ноября, в 20:00 на стадионе ЦСКА.

Всего Безбородов судил 21 матч с участием "Крыльев Советов". Из них в десяти самарская команда одержала ничью, восемь раз проиграла и всего три раза одерживала победу над соперниками.