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Общество

Студия инклюзивного творчества объединяет детей с особенностями развития

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Студия инклюзивного творчества объединяет несколько десятков детей с особенностями развития. Большинство взрослых, работающих в студии — родители детей с ОВЗ. Взрослые учат их тому, что умеют сами — кто-то по образованию логопед, кто-то — хореограф, кто-то когда-то занимался в театре. Теперь их навыки помогают всем детям в студии.

Фото: Анвар Мовсумов

Студию открыла Екатерина Сизова, которая в 24 года лишилась способности ходить. Сейчас Екатерина занимается бизнесом, состоит в общественных организациях, активно участвует в жизни самарского сообщества людей с ограниченными возможностями здоровья. А теперь еще и руководит Студией инклюзивного творчества.

Недавно у студии появилось свое собственное помещение по адресу ул. Стара-Загора 140, где ждут всех желающих на различные занятия: вокал, танцевальный фитнес, театральное мастерство и др.

Для того, чтобы рассказать о студии, фотограф Анар Мовсумов на протяжении четырех месяцев посещал мероприятия студии, кружки, репетиции и, конечно, главный на данный момент итог работы студии — танцевальный спектакль "Фрида. Соло птицы, кровья сердца рисующей".

Премьерный спектакль собрал полный зал в ДК имени Литвинова. После этого спектакль был показан еще несколько раз на разных площадках города и всякий раз имел большой успех. Хотя сами участники студии главным итогом своей работы считают не сам спектакль, а совместную работу над ним, знакомства и общение. И, конечно, хотят, чтобы слово "инклюзия" становилось все более общеупотребительным и чтобы люди с ОВЗ продолжали успешно интегрироваться в общество.

В сентябре в Самаре прошел фестиваль инклюзивных театров, в котором приняли участие 9 театральных коллективов для людей с ОВЗ из разных городов Самарской области.

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