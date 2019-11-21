ВТБ открыл Банковскую школу в двух вузах Самарской области

Новый учебный год Банковской школы ВТБ впервые стартовал в Самарском университете и Тольяттинском государственном университете. Набор в группы на бесплатное обучение банковскому бизнесу проводится в регионе уже в четвертый раз. В этом году участниками проекта стали 43 талантливых студента старших курсов двух вузов губернии.

Программа Банковской школы ВТБ состоит из семи блоков, которые проходят в формате интерактивных лекций, тренингов, семинаров. Темы занятий будут посвящены вопросам развития современного банковского бизнеса, навыкам деловых коммуникаций и разбору механизмов продажи банковских продуктов. В этом году в проект добавился еще один курс - бухгалтерский учет внутрибанковских операций.

Обучение проводят сертифицированные бизнес-тренеры регионального учебного центра ВТБ, а также эксперты банка - руководители бизнес-направлений, директора офисов, специалисты департамента учета и отчетности.

После окончания обучения каждый выпускник получает сертификат, а также возможность пройти стажировку в ВТБ с последующим трудоустройством.

Управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков отметил: "Человеческий капитал - это одна из главных составляющих успешной работы ВТБ, и его развитие лежит в основе нашей стратегии. Партнерство с крупнейшими вузами региона позволяет нам не только привлекать на работу лучших студентов, но и непосредственно влиять на качество обучения путем внедрения практических программ. Мы всегда рады видеть в своей команде целеустремленных людей, для которых в ВТБ открыты прозрачные карьерные маршруты".