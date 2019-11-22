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Общество

В Самарской области с помощью "Дорожного пристава" взыскано 17 млн руб. долгов

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На дорогах Самарской области с помощью аппаратно-программного комплекса "Дорожный пристав" организовано за месяц 10 рейдовых мероприятий, итогом которых стала погашенная задолженность на общую сумму свыше 10 млн руб., сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Фото: УФССП СО

Напомним, что комплекс, который выискивает в потоке машин автомобили, принадлежащие должникам, работает в регионе с середины октября 2019 года. 

Должники расплачивались на месте с помощью переносных платежных терминалов. Автовладельцы, которые не смогли оплатить задолженность, смогут забрать свои автомобили со штрафстоянок после погашения долгов.

Всего судебными приставами-исполнителями в ходе рейдовых мероприятий арестовано и отправлено на штрафстоянку свыше 200 машин на сумму почти 52 млн руб., из которых более полусотни были возвращены владельцам в связи с полным погашением ими задолженности. Общая сумма долга, оплаченного ими, составила свыше 7 млн рублей.

Транспортные средства, которые остались на штрафстоянке, будут оценены и отправлены на реализацию. Вырученные денежные средства пойдут в счет погашения задолженности.

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