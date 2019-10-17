В Самарской области должников выискивают в потоке машин с помощью системы "Дорожный пристав"

Поиск должников на дорогах Самарской области теперь ведет аппаратно-программный комплекс "Дорожный пристав".

В Тольятти и Самаре судебные приставы всех районов и сотрудники ГИБДД провели совместное мероприятие по поиску должников-автовладельцев. Сотрудники Госавтоинспекции останавливали водителей, имеющих задолженности по различным категориям исполнительных документов.

Узнать, какое транспортное средство подлежит остановке, сотрудникам ГИБДД помогал комплекс "Дорожный пристав", который выискивает в потоке машин автомобили, принадлежащие должникам. После того, как сотрудниками Госавтоинспекции транспортные средства были остановлены, работу начинали судебные приставы, которые с помощью специальных планшетов сканировали регистрационные номера машин и получали данные о владельце, сумме задолженности, номере исполнительного производства и отделе, где оно находится на исполнении.

Всего сотрудниками Госавтоинспекции в Тольятти было остановлено свыше полсотни автомобилей, принадлежащих должникам. Через переносные платежные терминалы должниками по различным категориям исполнительных производств была погашена задолженность на общую сумму свыше 1 млн рублей.

Те же автовладельцы, что не смогли оплатить задолженность на месте, с автотранспортными средствами расстались. Всего тольяттинскими судебными приставами было арестовано и отправлено на штрафстоянку 30 автотранспортных средств, предварительно оцененных в 6 млн рублей.

Теперь подобные рейды будут проводиться Управлением Федеральной службы судебных приставов по Самарской области на постоянной основе.