"Самарская Лука" стала самым посещаемым нацпарком в 2018 году

"Самарская Лука" заняла первое место в рейтинге самых посещаемых в 2018 г. туристами национальных парков и заповедников России. Его посетили почти 2,6 млн человек.

Рейтинг составлен ФГБУ "Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела" Минприроды России по запросу "Вестника АТОР".

Всего в него попали 10 заповедников. Второе место - нацпарк Кисловодский, затем Сочинский парк, государственный заповедник "Столбы", нацпарки "Куршская коса" и "Плещеево озеро", Кавказский государственный заповедник, парк "Приэльбрусье", государственный природный заповедник "Кивач" и национальный парк "Таганай".

Всего, по подсчетам ФГБУ "Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела", в 2018 г. только ТОП-10 национальных парков и заповедников России посетили 7 332 531 турист из России и зарубежья.