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Общество

"Самарская Лука" стала самым посещаемым нацпарком в 2018 году

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Самарская Лука" заняла первое место в рейтинге самых посещаемых в 2018 г. туристами национальных парков и заповедников России. Его посетили почти 2,6 млн человек.

Рейтинг составлен ФГБУ "Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела" Минприроды России по запросу "Вестника АТОР".

Всего в него попали 10 заповедников. Второе место - нацпарк Кисловодский, затем Сочинский парк, государственный заповедник "Столбы", нацпарки "Куршская коса" и "Плещеево озеро", Кавказский государственный заповедник, парк "Приэльбрусье", государственный природный заповедник "Кивач" и национальный парк "Таганай". 

Всего, по подсчетам ФГБУ "Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела", в 2018 г. только ТОП-10 национальных парков и заповедников России посетили 7 332 531 турист из России и зарубежья.

 

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