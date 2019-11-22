Владимир Кошелев участвует в разработке проекта Стратегии строительной отрасли

В Москве проходит третье заседание межведомственной рабочей группы по разработке проекта Стратегии развития строительной отрасли РФ до 2030 года, в котором участвует председатель комитета по строительству "Деловой России" Владимир Кошелев. Стратегия задаст вектор развития строительному комплексу России на ближайшее десятилетие.

На сегодняшнем заседании рабочая версия главного документа отрасли будет дорабатываться до окончательного варианта. Специалисты из более чем десятка отраслевых сообществ и организаций приняли участие в работе над Стратегией-2030. Стратегия входит в утвержденный правительством план мероприятий по развитию конкуренции в отраслях экономики России. Она будет охватывать сферы жилищного, промышленного и инфраструктурного строительства, рынок строительных материалов и строительной техники, должна предусмотреть внедрение инноваций.