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Строительство Строительство и недвижимость

Владимир Кошелев участвует в разработке проекта Стратегии строительной отрасли

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве проходит третье заседание межведомственной рабочей группы по разработке проекта Стратегии развития строительной отрасли РФ до 2030 года, в котором участвует председатель комитета по строительству "Деловой России" Владимир Кошелев. Стратегия задаст вектор развития строительному комплексу России на ближайшее десятилетие.

Фото: Фото предоставлено автором

На сегодняшнем заседании рабочая версия главного документа отрасли будет дорабатываться до окончательного варианта. Специалисты из более чем десятка отраслевых сообществ и организаций приняли участие в работе над Стратегией-2030. Стратегия входит в утвержденный правительством план мероприятий по развитию конкуренции в отраслях экономики России. Она будет охватывать сферы жилищного, промышленного и инфраструктурного строительства, рынок строительных материалов и строительной техники, должна предусмотреть внедрение инноваций.

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