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Суды Происшествия

Житель Чапаевска убил жену, не одобрявшую его пьянства

ЧАПАЕВСК. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске суд вынес приговор 43-летнему местному жителю, которого обвиняли по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В августе 2019 г. пьяный мужчина поссорился с 35-летней супругой. Ему не нравилось, что жена постоянно делала замечания из-за выпивки. В итоге злоумышленник избил женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

По словам подсудимого, он не хотел убивать супругу. У них осталось двое несовершеннолетних детей.

Суд приговорил жителя Чапаевска к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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