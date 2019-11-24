ЦСКА и "Крылья" выйдут на матч в футболках, посвященных Дню Матери

На матч 17 тура Российской Премьер-лиги ЦСКА (Москва) – "Крылья Советов" игроки обеих команд и бригада арбитров выйдут в праздничных футболках, посвященных Дню Матери, который традиционно отмечается в России в последнее воскресенье ноября.

Фраза "Я люблю тебя, Мама" на майке написана на родном для каждого игрока и рефери языке.

Согласно представленной командами игровой форме, хозяева сыграют в своих традиционных красно-синих цветах (вратарская форма – черная), "Крылья" выйдут на поле в белом комплекте (свитер вратаря – фиолетовый, шорты – черные).