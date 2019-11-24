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Футбол Спорт

ЦСКА и "Крылья" выйдут на матч в футболках, посвященных Дню Матери

МОСКВА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На матч 17 тура Российской Премьер-лиги ЦСКА (Москва) – "Крылья Советов" игроки обеих команд и бригада арбитров выйдут в праздничных футболках, посвященных Дню Матери, который традиционно отмечается в России в последнее воскресенье ноября.

Фото: www.kc-camapa.ru

Фраза "Я люблю тебя, Мама" на майке написана на родном для каждого игрока и рефери языке.

Согласно представленной командами игровой форме, хозяева сыграют в своих традиционных красно-синих цветах (вратарская форма – черная), "Крылья" выйдут на поле в белом комплекте (свитер вратаря – фиолетовый, шорты – черные).

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