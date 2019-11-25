На ул. Льва Толстого автомобилист сбил женщину на переходе

В воскресенье, 24 ноября, 22-летний водитель автомобиля Lada-211340 в 14:00 на ул. Льва Толстого в Самаре сбил женщину, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, напротив дома №134 автомобилист наехал на 47-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

После ДТП женщина с подозрением на перелом голени была доставлена в лечебное учреждение и госпитализирована.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка, и призывают водителей быть максимально внимательными при проезде пешеходных переходов.