16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На ул. Льва Толстого автомобилист сбил женщину на переходе В ДТП на 9-й просеке в Самаре пострадала пассажирка такси В Приволжском районе сотрудники ДПС задержали нетрезвого мотоциклиста На ул. Воронежской в Самаре под колеса иномарки попала 10-летняя девочка Загоревшийся в ДТП под Самарой бензовоз перевозил 22 тонны сырой нефти

ДТП Происшествия

На ул. Льва Толстого автомобилист сбил женщину на переходе

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 24 ноября, 22-летний водитель автомобиля Lada-211340 в 14:00 на ул. Льва Толстого в Самаре сбил женщину, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, напротив дома №134 автомобилист наехал на 47-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

После ДТП женщина с подозрением на перелом голени была доставлена в лечебное учреждение и госпитализирована.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка, и призывают водителей быть максимально внимательными при проезде пешеходных переходов.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1