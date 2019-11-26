"Серебряный Лучник" объединяет корпоративных волонтеров Самары

В Самаре состоялась презентация номинаций X юбилейной премии "Серебряный Лучник — Самара". На встречу были приглашены представители предприятий и крупных компаний, реализующих проекты в сфере благотворительности и корпоративного волонтерства. В ходе дискуссии они поделились с единомышленниками своим опытом, наметили пути к объединению усилий на благо жителей региона. Партнерами мероприятия выступили Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ) и Общественная палата Самарской области.

Региональный этап Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" проводится агентством коммуникаций "ПРАТОН" с 2010 года. По итогам 2019-го премия будет вручаться в десятый раз. Долгая история "Лучника" позволяет организаторам видеть тенденции, важные для Самарского региона. Одна из них заключается в растущей активности бизнеса, ориентированного на поддержку социальной сферы. Директор агентства "ПРАТОН" Анна Сеглина пригласила собравшихся к участию в "Серебряном Лучнике" в номинациях "Корпоративная социальная ответственность (КСО)" и "Благотворительность" и выразила пожелание, чтобы в год десятилетия региональной премии проектов в этих номинациях было в десять раз больше.

Еще одной целью встречи стал обмен лучшими практиками социальных и волонтерских проектов. О своей работе рассказали представители компаний "Филип Моррис Интернэшнл", "Данон Россия", "Балтика", "Почта России", Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества (волонтерства) Самарской области, благотворительного фонда "Личное участие". По эмоциям выступающих было понятно, что они вместе с коллегами становятся участниками волонтерских проектов не "для галочки". "Я искренне рад: оказывается, в Самаре очень много людей, ведущих такую работу. Здорово, что сегодня мы собрались вместе и познакомились. Если мы объединимся, результат будет еще более весомым!" — поделился впечатлениями Алексей Транцев, член Федерального экспертного совета Ассоциации Волонтерских Центров.

Об эффекте синергии говорил и Павел Покровский, член жюри премии "Серебряный Лучник — Самара", заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, на площадке которой проходило мероприятие. "Сейчас назрела необходимость создания единого ресурса, где будут собраны готовые кейсы для компаний, подключающихся к корпоративному волонтерству. В частности, можно использовать материалы, которые накоплены организаторами "Серебряного Лучника". Главное, что в одном месте, например, на сайте Общественной палаты, будет аккумулироваться огромный опыт корпоративных волонтеров, что позволит сообща решать главную задачу — улучшать качество жизни в Самарской области", — отметил он.

Оценку актуальных тенденций в сфере КСО дала Анна Бушлякова, лидер регионального представительства НСКВ в Самарской области, управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России: "Сейчас корпоративное волонтерство переживает этап перехода от отдельных проектов, разовых акций к системной работе. Такие встречи, как сегодня, позволяют не только подводить итоги деятельности регионального представительства НСКВ в Самарской области, в которое входит уже 13 социально ответственных компаний, но и планировать работу в следующем году. Считаю, что обмен лучшими практиками поможет нам достичь выдающихся результатов".

В завершение своего выступления Анна Бушлякова вручила активным участникам НСКВ благодарственные письма. Их получили Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества (волонтерства) Самарской области, АО "Данон Россия", филиал "Балтика-Самара", региональная общественная организация "Экоконтроль Самарской области", информационный портал "Волга Ньюс", Управление федеральной почтовой связи (УФПС) Самарской области, "Росбанк" и ООО "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг". Многие члены НСКВ уже не раз участвовали в "Серебряном Лучнике — Самара" и получали награды на региональном этапе премии. Презентации проектов в сфере КСО и благотворительности помогают расширять круг корпоративных волонтеров Самарской области.