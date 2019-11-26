Генерал-майора юстиции Алексея Зеленова допросили в суде по делу Веры Рабинович

В Самаре 25 ноября в Октябрьском райсуде состоялось заседание по уголовному делу полковника полиции Веры Рабинович, обвиняемой в покушении на получение взятки в особо крупном размере.

Напомним, в декабре 2018 г. начальник контрольно-методического отдела ГСУ регионального ГУ МВД Рабинович была задержана сотрудниками УФСБ с мечеными деньгами. Вместе с ней фигурантами дела о взятке стали два посредника, которые теперь также находятся на скамье подсудимых.

Полковник, не оспаривая фактической стороны дела, признает себя виновной в мошенничестве, якобы деньги брала, не имея возможности что-то сделать в интересах взяткодателя. И на состоявшемся заседании допросили бывших сослуживцев обвиняемой — ее начальника генерал-майора юстиции Алексея Зеленова и пенсионера МВД Ольга Мовсеева, которых стороны расспрашивали о имевшихся тогда у Рабинович полномочиях.

В результате стало известно, что в 2017 г. взяткодатель Зелимхан Тимерханов обратился в полицию с заявлением, что гражданин Кичаев по договору займа получил от него 4,75 млн долларов и теперь не собирается их отдавать.Так как "заемщик" имеет долю в кирпичном заводе, то Тимерханов был намерен эту долю отсудить.

В Ставропольском райотделе полиции провели доследственную проверку и в возбуждении уголовного дела несколько раз отказывали, а местная прокуратура по жалобам Тимерханова эти отказы отменяла.

В ГСУ же пожаловался бизнесмен Кичаев о незаконном уголовном преследовании, якобы никаких денег не брал.

Как сообщил суду Зеленов, материалы проверки запросили в Самару и сложившуюся ситуацию рассмотрели на оперативном совещании в ГСУ. Экспертиза показала, что дата на договоре не соответствует времени написания и есть другие признаки фальсификации. К тому же, согласно предписаний московского руководства, договорные отношения являются гражданско-правовыми проблемами и решаются в судах без вмешательства полиции. Посему в ГСУ решили, что дело возбуждать нецелесообразно, тем более что заявитель, который нигде не работал и предпринимателем не являлся, не мог убедительно объяснить, где взял столь немалую сумму.

Однако по словам Мовсеевой, служившей тогда в Ставропольском отделе полиции, когда она по просьбе начальницы забирала у Рабинович материалы, та якобы сказала, что дело имеет судебную экспертизу, но надо его возбудить по ч. 3 статьи о мошенничестве (ущерб менее миллиона рублей), так как дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ контролирует ГСУ.

Когда Мовсеева передала эти слова своему руководству, начальница СО Литвинова удивилась. Но так как прокуратура настаивала на возбуждении дела, районное следствие было вынуждено подчиниться. Однако квалификация таки была занижена, якобы по рекомендации Рабинович.

Защита пыталась выяснить у свидетельницы, насколько эта рекомендация является обязательной к исполнению, ведь дело Тимерханова было отнесено к общеуголовным, а Рабинович возглавляла отдел КМО по экономическим преступлениям. В результате остановились на том, что, согласно УПК РФ, следователь является лицом процессуально независимым.

Так как возбужденное дело передали в отделение, которое возглавляли Мовсесова, то она, не видя в нем доказанного состава преступления Кичаева, приняла решение его прекратить. Затем она ушла на пенсию и более судьбой дела не интересовалась.

В прокуратуре же Ставропольского района это решение отменили и дело попытались передать на расследование в Жигулевск, но областное руководство этому воспрепятствовало.

Как рассказал в суде генерал Зеленов, с этим делом не менее пяти раз разбирались на оперативных совещаниях, где присутствовала Рабинович, но к ее компетенции оно не относилось и с ней этот вопрос не решали.

"Я говорил, что к добру это дело не приведет", — заявил свидетель. И такой прогноз возник из подозрений Зеленова в отношении заявителя: "Мы посылали запрос в Чечню, откуда сообщили, что он и там нигде не работал. Запрашивали сведения из Казахстана, но и оттуда пришел ответ, что того, кто якобы дал деньги Тимерханову, уже нет в живых".

На данным момент дело по заявлению этого гражданина прекращено. Из дела выделены материалы и переданы в региональное СУ СК РФ, для возбуждения дела против самого Тимерханова за ложный донос.

В завершение допроса генерал дал своей бывшей подчиненной Рабинович положительную характеристику.