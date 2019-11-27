16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Арестована подозреваемая в организации ПК "Фабрика продуктов ВС" Жителя Чапаевска будут судить за похищение семилетней девочки и насилие над ней По факту травмирования трех детей в аквапарке "Виктория" возбуждено уголовное дело Сотруднику ФНС Виталию Арефьеву продлили срок задержания на 72 часа Водителя, погибшего в ДТП на ул. Физкультурной, подозревают в убийстве в Кинеле

Преступления Происшествия

По факту травмирования трех детей в аквапарке "Виктория" возбуждено уголовное дело

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по материалам прокурорской проверки, последовавшей после травмирования трех детей в аквапарке "Виктория", сообщает samara.kp.ru.

Два мальчика в сентябре и октябре повредили ноги, катаясь с одной и той же горки. Чуть позже за решетку для слива воды зацепилась пальцем девочка - в результате получила не только рану, но и перелом.

Мама одного из пострадавших написала жалобы во все инстанции, после чего в аквапарк с проверками выехали специалисты региональных Роспотребнадзора и Гостехнадзора.

"В результате проверки, которую проводила прокуратура Кировского района Самары с привлечением контролирующих органов, выяснилось, что ООО "Флер", которое оказывает услуги потребителям в аквапарке "Виктория", эксплуатирует аттракционы без разрешительной документации, точнее, без сертификатов соответствия, - рассказала пресс-секретарь прокуратуры Самарской области Ульяна Кудинова. - Также в аквапарке выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства".

Материалы своей проверки прокуратура направила в региональный Следственный комитет, где недавно было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Надзорное ведомство обещает внимательно следить за ходом следствия.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1