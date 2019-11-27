По факту травмирования трех детей в аквапарке "Виктория" возбуждено уголовное дело

В СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по материалам прокурорской проверки, последовавшей после травмирования трех детей в аквапарке "Виктория", сообщает samara.kp.ru.

Два мальчика в сентябре и октябре повредили ноги, катаясь с одной и той же горки. Чуть позже за решетку для слива воды зацепилась пальцем девочка - в результате получила не только рану, но и перелом.

Мама одного из пострадавших написала жалобы во все инстанции, после чего в аквапарк с проверками выехали специалисты региональных Роспотребнадзора и Гостехнадзора.

"В результате проверки, которую проводила прокуратура Кировского района Самары с привлечением контролирующих органов, выяснилось, что ООО "Флер", которое оказывает услуги потребителям в аквапарке "Виктория", эксплуатирует аттракционы без разрешительной документации, точнее, без сертификатов соответствия, - рассказала пресс-секретарь прокуратуры Самарской области Ульяна Кудинова. - Также в аквапарке выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства".

Материалы своей проверки прокуратура направила в региональный Следственный комитет, где недавно было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Надзорное ведомство обещает внимательно следить за ходом следствия.