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Облправительство Власть и политика

На развитие сел Самарской области за 5 лет будет направлено 19,5 млрд рублей

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 27 ноября, на заседании регионального правительства была рассмотрена и утверждена государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020–2025 гг.". Одной из ее основных целей является создание условий для устойчивого развития сельских территорий и повышение качества жизни жителей сел.

Фото: mcx.ru

Общий объем финансирования мероприятий госпрограммы в 2020–2025 гг. должен составить 19,5 млрд рублей.

В результате 1634 семей, проживающих на сельских территориях, смогут улучшить жилищные условия за счет ипотечных кредитов по льготной ставке, будет построено почти 85 тыс. кв. м жилья для жителей сел.

Планируется реализовать почти 1,5 тыс. общественно значимых проектов по благоустройству (из них более 600 уже в 2020 году); повысить уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом до 92,8% и уровень обеспеченности населения питьевой водой до 80,3%; подготовить 30 площадок под комплексную жилищную застройку; выполнить 102 проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в рамках ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий".

"Беспрецедентные средства в следующем году будут вложены в благоустройство сельских территорий. Это почти 400 млн руб. из федерального бюджета, а всего со средствами областного бюджета и внебюджетными источниками 880 млн рублей. Мероприятия по развитию сельских территорий будут проводиться и в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Таким образом, более 1,1 млрд руб. в следующем году будет направлено на благоустройство — создание спортивных и детских площадок, общественных пространств, строительство жилья, инфраструктурных и инженерных объектов, дорог и всего необходимого для комфортного проживания людей на селе", — подчеркнул председатель облправительства Виктор Кудряшов.

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