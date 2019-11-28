16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Убивший малолетнюю дочь тольяттинец отправится в тюрьму на 20 лет В Жигулевске отец двух малолетних детей получил условный срок за кражи из домов Директор нефтегорского ОАО получил срок за отмывание более 4 млн рублей В Самаре осудили руководителя учебного центра и двух директоров ООО за мошенничество с субсидиями Сын замначальника УФСИН не смог снизить срок за мошенничество

Суды Происшествия

Убивший малолетнюю дочь тольяттинец отправится в тюрьму на 20 лет

ТОЛЬЯТТИ. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Житель Тольятти 29-летний Федор Ефименко приговорен к 20 годам в колонии строгого режима за убийство полуторагодовалой дочери, сообщает samara.kp.ru.

Напомним, по версии следствия, в октябре 2018 г. пьяный отец избил свою дочь. Его раздражал плачь малышки. На теле крохи впоследствии насчитали более двух десятков разных травм, от которых девочка скончалась в городской детской больнице.

Мужчине предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса: неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, истязание и убийство несовершеннолетнего.

В суде Федор Ефименко заявил, что дочь любил и никогда бы сознательно вреда ей не причинил. По его словам, в ту злополучную ночь он просто был пьян и один раз уронил малышку, а потом еще раз упал, когда нес ее в ванную, — тогда, по его мнению, она и могла получить травмы.

Однако суд посчитал доводы Ефименко неубедительными. Как сообщила изданию прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Наталия Рагуля, 27 ноября его признали виновным по всем статьям и приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Будет ли осужденный или прокуратура обжаловать такое решение суда, пока не ясно.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1