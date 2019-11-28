Экс-сотрудник Росрыболовства заплатит 1,5 млн руб. за взятку

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В Самарской области суд вынес приговор бывшему консультанту отдела охраны среды обитания и воспроизводства водных биоресурсов СТУ "Росрыболовство" Сергею Козлову. Его обвиняли в получении взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.