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ЖКХ и благоустройство Общество

"РКС-Самара" предупредили должников о больших отключениях в декабре

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Услуги ресурсоснабжающих организаций необходимо оплачивать своевременно и регулярно — это норма закона. Но нарушителей закона среди абонентов "РКС-Самара", к сожалению, очень много. В течение всего года жителям и предприятиям города предприятие напоминало о необходимости гасить задолженности, предлагало привлекательные условия акций, применяло нестандартные, но в целом безобидные меры воздействия. Для тех, кто не внял этому, по действующему законодательству осталось одно: отключить или ограничить предоставление услуг.

В течение года из-за крупных долгов уже были отключены от водоотведения 160 квартир в многоквартирных домах и 154 частных дома остались без холодной воды до момента оплаты квитанций от "РКС-Самара". В конце ноября "РКС-Самара" подключили автообзвон и СМС-информирование должников с сообщением о приостановке услуг с 25 декабря. Всего такие предупреждения получат, а значит, рискуют остаться в новогодние праздники без воды или канализации, более 17,5 тысяч человек. Их общий долг превышает 198 миллионов рублей. Это огромная сумма, которую можно было бы направить на модернизацию сетей и оборудования. Например, реализуемая сейчас в "РКС-Самара" масштабная программа обновления спецтехники для аварийно-восстановительных работ оценивается в 125 миллионов рублей.

"РКС-Самара" проводит акцию "В Новый год — без старых долгов" для добросовестных плательщиков. Для тех, кто не имеет долга, или погасит его до 26 декабря и оплатит аванс, компания приготовила сладкие подарки и возможность участвовать в розыгрыше ценных призов. Как встретить Новый год — с подарками или без канализации — решать абонентам.

Все вопросы по начислениям можно задать специалистам по телефону: 207-25-40. Абоненты, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут обратиться в "РКС-Самара" лично, на комитете по дебиторской задолженности абонента выслушают и постараются вместе найти выход. Комитет работает по вторникам и четвергам с 9.00.

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