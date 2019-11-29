В Жигулевске задержан подозреваемый в незаконном хранении марихуаны

Полицейские Жигулевска, получившие наводку, задержали 27-летнего местного жителя, который может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.

Правоохранители задержали подозреваемого около одного из домов по ул. Морквашинской. В ходе личного досмотра в присутствии понятых стражи порядка обнаружили и изъяли из карманов одежды мужчины полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. Найденный пакет был направлен на экспертизу.

В результате проведенного исследования установлено, что изъятым является наркотическое средство — марихуана, общей массой более 22 гр, что относится к значительному размеру.

По информации оперативников, подозреваемый нигде не работает и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. В ходе опроса задержанный пояснил, что хранил наркотическое средство для личного употребления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".